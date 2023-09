Köln (ots) -Am 20. September, anlässlich des Weltkindertages, übernehmen Kinder aus ganz NRW das WDR 2-Programm. Zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr sind sie auf Sendung: Sie moderieren, führen Interviews und sprechen über die Themen, die sie bewegen.Scholz und Wüst beim WDR 2 KindertagDie Kinder im Alter zwischen elf und 13 Jahren haben am WDR 2 Kindertag Großes vor: Bundeskanzler Olaf Scholz wird live aus New York für ein Interview zugeschaltet, auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sowie die Popstars Álvaro Soler und Wincent Weiss werden sich den Fragen der Kinder stellen. Außerdem treffen die Kinder Youtube-Stars wie Coldmirror und Amir sowie Astronaut Matthias Maurer.WDR 2 Kindertag: Einblicke in die Lebenswelt der KinderWie denken die Schülerinnen und Schüler über das digitale Lernen in der Schule? Was können Sie bei Erwachsenen nicht verstehen? Was würden sie anders machen als ihre Eltern? Und was macht sie glücklich? Der WDR 2 Kindertag gibt auch spannende Einblicke in die Lebenswelt der Kinder. In der Rubrik "Frag doch mal ein Kind" dürfen Erwachsene Fragen stellen. Kinder antworten.Challenge für das WDR 2-ModerationsteamSabine Heinrich, Fabian Raphael, Katharina te Uhle und Thomas Bug stehen den Kindern an diesem Tag im Studio zur Seite. Anders als üblich, bleibt das Moderationsteam aber im Hintergrund und unterstützt nur da, wo es vielleicht nötig ist. Auch für die Moderatorinnen und Moderatoren eine aufregende Challenge.Medienkompetenz fördern: Kooperation von WDR 2 und WDR STUDIO ZWEIIn Radio-Workshops wurden die Schülerinnen und Schüler bereits auf ihren großen Tag bei WDR 2 vorbereitet. Durch die Kooperation mit dem "WDR STUDIO ZWEI - die Medienwerkstatt" lernen die Kinder, wie eine Radiosendung entsteht. Beim Ausprobieren entdecken sie, wieviel Spaß, Teamarbeit und Aufregung, aber auch Konzentration und Durchhaltevermögen für eine Medienproduktion nötig sind. So bekommen die teilnehmenden Kinder durch den WDR 2 Kindertag auch spannende Einblicke in die Arbeit beim Radio, lernen Berufsbilder kennen - und ganz nebenbei fördert WDR 2 spielerisch die Medienkompetenz der Kinder.Der WDR 2 Kindertag am 20.09.2023 von 05.00 Uhr bis 20.00 Uhr bei WDR 2.Von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr übernehmen die Kinder das Programm.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5602373