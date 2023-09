DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 14. September (vorläufige Fassung)

=== 08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, Ergebnis 1H *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Konjunkturbericht 2Q 10:00 DE/13. Nationale Maritime Konferenz 2023, Bremen (10:00 Rede Bundeskanzler Scholz, 10:45 Rede Bundeswirtschaftsminister Habeck) *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 4,25% zuvor: 4,25% Einlagensatz PROGNOSE: 3,75% zuvor: 3,75% *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 216.000 *** 14:30 US/Erzeugerpreise August PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone *** 16:00 US/Lagerbestände Juli PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 18:00 ES/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei Eurofi Fiancial Forum 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q - EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH), Urteil zu Erstattungsansprüchen bei Rücktritt von Pauschalreise wegen der Corona-Pandemie - EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH), Urteil zu staatlichen Beihilfen für den Flughafen Frankfurt-Hahn ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2023 09:16 ET (13:16 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.