Kurz vor den Landtagswahlen in Hessen und Bayern beschäftigt man sich natürlich etwas intensiver mit den Wahlversprechen und auch wofür die Gelder im Finanzausschuss des deutschen Bundestages ausgegeben werden sollen. Welche Rolle die Regulierung spielt, was tatsächlich an Finanzentscheidungen aus Berlin in naher Zukunft zu erwarten ist, erfahren Sie in diesem Interview mit Lennard Oehl, SPD, Mitglied des Finanzausschusses im Deutschen Bundestag.