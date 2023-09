Das zweite mal seit der Corona-Pause findet die World of Trading (WOT) wieder statt. Was sich in der Zeit geändert hat, welche Anlagemöglichkeiten sich anbieten in einer Zeit der Krisen und Herausforderungen und was Sie bei der diesjährigen WOT erwartet, erfahren Sie in diesem Interview mit Lothar Albert , dem Veranstalter der WOT.