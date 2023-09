Cathie Wood hat Portfolio-Anpassungen vorgenommen. Die Nvidia-Position wurde weiter reduziert und das Kapital in andere Wachstumsaktien umgeschichtet. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf einer weniger gehypten KI-Aktie.

Cathie Woods Ark Ivest hat in der vergangenen Woche weitere 21.014 Nvidia-Aktien verkauft. Der KI-Highflyer hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht. Zeit für Wood Gewinne mitzunehmen oder das Kapital umzuschichten.

Dementsprechend hatte sie in der vergangenen Woche 42.360 Aktien einer weniger gehypten Aktie gekauft: The Trade Desk. Bereits im Juni und Juli dieses Jahres stand der Titel auf ihrer Shoppingliste. Was kann die Aktie?

The Trade Desk ist eine Plattform, die eine Reihe fortschrittlicher Ad-Tech-Software anbietet und so Werbekunden bei der Planung, Messung und Optimierung datengesteuerter Kampagnen über verschiedene digitale Kanäle unterstützt. Die Software enthält eine ausgefeilte künstliche Intelligenz, die Werbetreibenden vorausschauende Erkenntnisse und Empfehlungen zur Optimierung der Kampagnenleistung liefert.

The Trade Desk konkurriert also mit Giganten wie Alphabet und Meta und konnte im Juni-Quartal einen beeindruckenden Umsatzanstieg von 23 Prozent verzeichnen, während Alphabet und Meta nur Wachstumsraten von drei beziehungsweise zwölf Prozent verzeichnet haben. CEO Jeff Green hat die relative Outperformance des Unternehmens in den vergangenen Quartalen hervorgehoben.

Die strategische Kapitalumschichtung von Ark Invest unterstreicht das Vertrauen in die Aussichten von The Trade Desk auf dem Feld der Künstlichen Intelligenz. Seit Jahresbeginn haben die Titel über 91 Prozent an Wert dazugewonnen. Der Analystenkonsens impliziert nach dieser Rallye ein weiteres Aufwärtspotenzial von 3,15 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion