BDEW: Energiekrise in der EU noch nicht überwunden

Die Europäischen Union hat nach Ansicht der Energiewirtschaft zwar einige entscheidende Weichen für den klimaneutralen Umbau der Energieversorgung gestellt, aber die Herausforderungen, vor denen die EU steht, bleiben groß. "Die Energiekrise ist noch nicht überwunden", mahnte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). In der zweiten Jahreshälfte stünden noch wichtige energiepolitische Gesetzesvorhaben an, darunter unter anderem die Reform des europäischen Strommarktdesigns und das EU-Gaspaket, das den Hochlauf einer europäischen Wasserstoffwirtschaft anreizen soll. Neben der Weiterentwicklung des Energie-Binnenmarktes mit einem besonderen Fokus auf dem Ausbau seiner Infrastruktur müsse 2024 bis 2029 aus Sicht der Energiewirtschaft vor allem eine europäische Resilienz- und Industriepolitik betrieben werden. "Das bedeutet konkret: Infrastrukturen ausbauen, industrielle Leitmärkte stärken und Fachkräfteausbildung und -sicherung forcieren", so der BDEW. Genauso wichtig sei es, dass Prozesse verschlankt und bürokratische Hürden konsequent abgebaut werden. Denn sie gehörten aktuell zu den größten Barrieren der Energiewende.

Ministerpräsident Günther warnt vor extremen Hitze-Sommern

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ruft die Bundesbürger zu mehr Klimaschutz und der Einhaltung der Klimaziele auf. "Wenn wir unsere Klima-Ziele nicht einhalten, muss man nach allen Prognosen davon ausgehen, auch in Deutschland Regionen zu haben, wo wir im Sommer regelmäßig 45, 46, 47 Grad haben werden", sagte er der Bild-Zeitung. Man müsse davon ausgehen, dass Freiburg künftig ein Klima wie Madrid haben werde, Madrid hingegen wie die Nordsahara. Der Ministerpräsident fordert zudem Reformen in der Strompolitik: "In Deutschland ist es immer noch so: In Regionen, wo erneuerbare Energien eingespeist werden, werden die höchsten Strompreise, die höchsten Netzentgelte gezahlt. Das ist aus meiner Sicht Irrsinn, weil es den Ausbau bremst. Ich finde, man muss belohnt werden, wenn man erneuerbare Energien einspeist, und weniger für Strom bezahlen."

Offshore-Windenergiebranche braucht Industriepolitik

Die Offshore-Windenergiebranche fordert eine Industriepolitik, um die deutschen Häfen in den nächsten Jahren fit zu machen für die Energiewende. "Um hier zeitnah Logistikzentren für die Offshore-Windindustrie zu schaffen, sind enorme Aus- und Umbaumaßnahmen notwendig", erklärte eine breite Allianz aus Branchenorganisationen der Offshore-Windbranche in einem gemeinsam veröffentlichten Papier. Es gehe dabei um die Vertiefung von Hafenbecken, die Verstärkung von Kaikanten, die Schaffung zusätzlicher Fläche und die Organisation von zuverlässigen Hinterlandanbindungen via Schiene, Schwerlasttransport oder Binnenschifffahrt. "Hier müssen schnellstens Investitionsentscheidungen getroffen werden, damit die Insuffizienz der Hafeninfrastruktur nicht zum Korken auf dem Ausbau der Offshore-Windenergie in Deutschland wird", heißt es weiter. Die Offshore-Wertschöpfungskette braucht dringend industriepolitische Signale, um sich auf den bevorstehenden globalen Ansturm auf die begrenzten Ressourcen und Produktionskapazitäten für den Ausbau der Offshore-Windenergie vorzubereiten.

Chemiebranche kritisiert Lindner-Plan zum Strompreis

Dem Verband der Chemischen Industrie (VCI) reicht die von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) angebotene Entlastung beim Strompreis nicht. "Natürlich begrüßen wir es, wenn die Bundesregierung den Spitzenausgleich nicht streicht. Einfach nur den Status Quo beizubehalten, reicht aber nicht, um die Deindustrialisierung aufzuhalten", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup der Rheinischen Post. "Wir brauchen den Brückenstrompreis als Befreiungsschlag, um international wieder wettbewerbsfähig zu werden." Lindner hatte angeregt, den steuerlichen Spitzenausgleich für energieintensive Unternehmen doch zu verlängern.

