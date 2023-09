Finnland hebt die Gleichstellung der Geschlechter mit dem International Gender Equality Prize hervor. Die Preisverleihung findet im Abstand von zwei Jahren statt. Ausgezeichnet werden Personen oder Organisationen, die international einen bedeutenden Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter erbracht haben.

Finland celebrates gender equality by awarding the International Gender Equality Prize every two years. The prize is awarded to a person or organisation that has made a significant international contribution to gender equality. In 2023, the EUR 300,000 prize amount will be awarded in a ceremony in Tampere, which has been the host city from the beginning. This year's Prize Jury includes human rights activist Zarifa Ghafari, actress Krista Kosonen, news anchor Richard Lui, co-founder and President of GWL Voices Susana Malcorra and CMI Martti Ahtisaari Peace Foundation's Chair of the Board Alexander Stubb. The International Gender Equality Prize is a prize awarded by the Finnish Government. Photo: Johanna Sokka