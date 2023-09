NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Ankündigung von iPhone-15-Modellen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die Ankündigungen im Rahmen eines Produktevents hätten insgesamt mehr oder weniger den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus liege auf differenzierter Hardware basierend auf innovativeren Prozessoren, die Apple "Silicon" nennt. Das Unternehmen berücksichtige auch vermehrt Aspekte aus den Bereichen Virtual Reality und Augmented Reality./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / 17:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2023 / 17:00 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0378331005

