Lufthansa mit Problemen

Das deutsche Luftfahrtunternehmen muss in Zukunft auf mehrere Flugzeuge des Modells A320 neo verzichten, denn bei den jeweiligen Triebwerken von Pratt & Whitney bedarf es an zusätzlichen Inspektionen. Um dennoch die Kundennachfrage zu bedienen, greift der Konzern temporär auf ältere Modelle zurück.



Die Lufthansa ist nicht die einzige Fluggesellschaft, die von diesen technischen Problemen betroffen ist. Verunreinigungen beim Pulvermetall verursachen eine der stärksten triebwerksbedingten Ausfälle der letzten Jahre. Neben dem Einsatz von älteren Flugzeugen möchte man zur Überbrückung der Ausfälle ebenso Flugzeuge leasen, so der Vorstandsvorsitzender der Fluggesellschaft Carsten Spohr. Für die betroffenen Fluggesellschaften ein Dämpfer im bald endenden Sommergeschäft, welches besonders wichtig war nach den schlechteren Corona Jahren. Hinzu kommen Probleme mit Lieferketten und eine Personalknappheit in der Branche. Trotz der Triebwerkprobleme möchte Airbus weiterhin an den Triebwerken von Pratt & Whitney festhalten, Pratt & Whitney musste insgesamt hunderte von Triebwerken zurückrufen.







Quelle: HSBC