Erstmals auf nationaler Bühne: Toronto Star interviewt Predictmedix AIs COO Dr. Kushwah

Predictmedix AI, ein führender Anbieter KI basierter Healthcare-Anwendungen, betritt die große Bühne.

"Was kann Ihre KI, was ein gut ausgebildeter Arzt oder eine Krankenschwester nicht kann?" Diese und eine Reihe weiterer guter Fragen hat Dr. Rahul Kushwah, COO von Predictmedix AI Inc. (CSE: PMED; OTCQB: PMEDF; FRA:3QP), jüngst in seinem ersten Interview mit einem Reporter der angesehenen kanadischen Zeitung Toronto Star beantwortet. Es ist das erste Mal, dass die KI-basierte Diagnostik von Predictmedix in einem nationalen Medium zum Thema wird. Hier gibt es das Interview.

Predictmedix konzentriert sich auf die großen, aufstrebende Märkte in Indien und Indonesien. Die dort in bisher 200.000 Scans gewonnen Daten verfeinern und verbessern die KI fortlaufend. Würde das Unternehmen im Rahmen einer klinische Studien 200.000 Personen in Nordamerika scannen, lägen die Kosten im zweistelligen Millionenbereich, schätzt Kushwah. Aufgrund seiner Kooperation mit angesehenen medizinischen Institutionen in Indien und Indonesien erhält Predictmedix die Daten quasi zum Nulltarif. Die Genauigkeit der Diagnose liegt nach Angaben des Unternehmens immerhin schon bei mehr als 90 Prozent.

Die Antwort von Kushwah auf die oben zitierte Eingangsfrage lautete übrigens: "Wenn man in ein kanadisches Krankenhaus geht, dauert der gesamte Triage-Prozess zwischen 45 Minuten und einer Stunde. Wir sind in der Lage, diese Zeitspanne mit unserer Technologie auf weniger als 20 Sekunden zu verkürzen, da wir alle Vitaldaten auf völlig nicht-invasive und kontaktlose Weise erfassen können. Die Ergebnisse lassen sich nahtlos in das medizinische System des Krankenhauses integrieren.

