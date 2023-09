Die Aktie der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat am Mittwoch ein Kursfeuerwerk abgebrannt. Grund dafür sind der geplante Einstieg von MSC bei HHLA sowie die vage Aussicht auf einen Bieterkampf um eine Beteiligung am Hafenbetreiber. Laut Medienberichten könnte ein Gegengebot des Logistik-Unternehmers Klaus-Michael Kühne folgen.Derzeit hält der Stadtstaat Hamburg rund 69 Prozent an der börsennotierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...