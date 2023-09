NEW YORK (dpa-AFX) - Die Verbraucherpreise in den USA haben am Mittwoch die Wall Street kaum bewegt. Die Daten hielten keine größeren Überraschungen parat. Zwar stieg die Inflation im August im Vergleich zum Vorjahresmonat etwas deutlicher als erwartet, die von der US-Notenbank Fed stärker beachtete Kerninflation aber ging zurück. Bei ihr werden die stark schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise herausgenommen.

In der ersten Handelsstunde stieg der Dow Jones Industrial um 0,19 Prozent auf 34 712,76 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,23 Prozent auf 4472,25 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,37 Prozent auf 15 346,00 Punkte hoch.

Die Inflationsdaten stehen besonders im Fokus, weil sie für die US-Geldpolitik von großer Bedeutung sind. Die Fed trifft ihre nächste Zinsentscheidung in der kommenden Woche. Aktuell wird keine weitere Straffung erwartet, nachdem die Leitzinsen seit März 2022 im Kampf gegen die hohe Inflation um mehr als fünf Prozentpunkte angehoben wurden.

Alles in allem lasse der Inflationsdruck spürbar nach und das sei eine gute Nachricht für die US-Notenbank, kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein. Sie könne trotz des beschleunigten Anstiegs der Gesamtteuerung zufrieden sein, da sich der zugrundeliegende Teuerungsdruck abschwäche. "Neben dem rückläufigen Trend der Kerninflationsrate dürfte auch der ausbalanciertere US-Arbeitsmarkt eine zentrale Rolle für ein Stillhalten der Fed spielen", erwartet Gitzel./ck/jha/

