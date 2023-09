Apple - Aktien stabilisiert sich nach Keynote ohne große Überraschungen

Richard Pfadenhauer,

Gestern hat Apple zur Keynote geladen. Wie erwartet wurden unter anderem das iPhone15 und die iWatch 9 präsentiert. Große Überraschungen blieben jedoch aus. So schloss das Papier etwas tiefer. In der ersten Handelsstunde präsentierte sich die Aktie schwach. In den zurückliegenden Tagen drückten Sorgen um iPhone-Beschränkungen durch die chinesische Regierung den Aktienkurs des 2,76 Billionen US-Dollar schweren Konzerns. Darüberhinaus konnte der chinesische Konkurrent Huawei in China den Marktanteil zuletzt deutlich ausbauen. In starken Marktphasen steckt die Aktie solche Nachrichten weg.

Aktuell ist das Papier jedoch angeschlagen. Es ist bereits der zweite Rücksetzer in zwei Monaten. Die Zahlen für das abgelaufene Quartal fielen bereits nicht nach dem Geschmack vieler Investoren aus. So meldete Apple das dritte Quartal in Folge einen Umsatzrückgang. Schwach präsentierte sich der Hardware-Sektor. Dabei wiegt der Absatzrückgang bei den iPhones besonders, denn dieses Segment ist für rund die Hälfte des Konzernumsatzes verantwortlich. Das Service-Geschäft mit App Store, iCloud, Apple Music und Apple TV+ legte zwar kräftig zu und bescherte dem Konzern auch höhere Margen als das Hardwarebereich. Den Umsatzrückgang im iPhone-Bereich konnten der Service-Sektor jedoch nicht auffangen.

Der Verkauf des neuen iPhones startet kommende Woche. Möglicherweise bringt das Modell neuen Schwung in den Absatz. Jüngsten Meldungen aus China zufolge, sind bisher auch keinerlei iPhone-Beschränkungen erlassen worden. Derweil hat Apple unter anderem in Indien die Preise für ältere Modelle gesenkt, um den Absatz anzukurbeln und kürzlich angekündigt KI-Technologien künftig stärker in die Produkte einzubinden. Aufgrund der Marktposition und den Wachstumsmöglichkeiten ist ein großer Teil der Analysten nach Angaben von Refinitiv mittelfristig zuversichtlich für den Titel gestimmt. Mit einem KGV von knapp 30 ist die Aktien jedoch kein Schnäppchen. Weitere Rücksetzer sind somit nicht auszuschließen. Aus technischer Sicht deutet sich zumindest eine Stabilisierung an.

Chart: Apple

Widerstandsmarken: 180,40/190,00/196,50/ USD

Unterstützungsmarken: 160,70/164,20/170,37/176,53 USD

Die Aktie von Apple hat in den ersten sieben Monaten des Jahres kräftig zugelegt und bei USD 196,50 ein neues Allzeithoch markiert. Anfang August gab es den ersten Rücksetzer. Dabei sackte das Papier kurzeitig unter die 61,8%-Retracementlinie von USD 176,50. In der zweiten Augusthälfte erholte dich die Aktie auf bis zu USD 190. Vergangene Woche erfolgte der zweite Rücksetzer auf die Unterstützungsmarke. Kippt die Aktie unter USD 176,50 droht ein erneuter Test des Unterstützungsbereichs bei USD 170,37 und im weiteren Verlauf bis USD 164,20. Der kurzfristige Trend ist zwar abwärtsgerichtet. Oberhalb von USD 180,40 dürften jedoch die Bullen versuchen, die Oberhand zu gewinnen und die Aktie in Richtung USD 190 zu treiben.

Apple in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 06.12.2022 - 13.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Apple in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.09.2018 - 13.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert die Apple-Aktie bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere erhält der Investor am Laufzeitende den Cap ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Turbo Open End Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Apple-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

