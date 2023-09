NEW YORK (dpa-AFX) - Die Verbraucherpreise in den USA haben am Mittwoch die Wall Street kaum bewegt. Die US-Börsen pendelten richtungslos zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten. Die Daten hielten keine größeren Überraschungen parat. Zwar stieg die Inflation im August im Vergleich zum Vorjahresmonat etwas deutlicher als erwartet, die von der US-Notenbank Fed stärker beachtete Kerninflation aber ging zurück. Hier werden die stark schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert.

Im frühen Handel sank der Dow Jones Industrial zuletzt um 0,12 Prozent auf 34 604,24 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,10 Prozent auf 4457,24 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 zeigte sich nahezu unverändert mit minus 0,01 Prozent auf 15288,70 Punkte.

Die Inflationsdaten stehen besonders im Fokus, weil sie für die US-Geldpolitik von großer Bedeutung sind. Die Fed trifft ihre nächste Zinsentscheidung in der kommenden Woche. Aktuell wird keine weitere Straffung erwartet, nachdem die Leitzinsen seit März 2022 im Kampf gegen die hohe Inflation um mehr als fünf Prozentpunkte angehoben wurden.

Alles in allem lasse der Inflationsdruck spürbar nach, und das sei eine gute Nachricht für die US-Notenbank, kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein. Diese könne trotz des beschleunigten Anstiegs der Gesamtteuerung zufrieden sein, da sich der zugrundeliegende Teuerungsdruck abschwäche. "Neben dem rückläufigen Trend der Kerninflationsrate dürfte auch der ausbalanciertere US-Arbeitsmarkt eine zentrale Rolle für ein Stillhalten der Fed spielen", erwartet Gitzel.

Unter den Einzelwerten ragten an der Nasdaq die zuletzt schwachen Aktien von Moderna positiv heraus. Sie sprangen um 6,5 Prozent hoch. Die US-Behörde CDC sprach eine Empfehlung für die neuen Corona-Impfstoffe des Unternehmens sowie für die von Biontech/Pfizer aus. Vor Beginn der Virussaison im Herbst wird eine Impfung für alle ab einem Alter von sechs Monaten empfohlen. Die in New York gelisteten Anteilsscheine des Mainzer Konkurrenten Biontech legten indes nur um 0,3 Prozent zu, Pfizer um 1,1 Prozent. Bei Moderna steht zur Wochenmitte zudem ein Research and Development Day im Blick.

Eine positive Studie der Schweizer Großbank UBS verhalf den Anteilsscheinen der US-Autobauer Ford und Generals Motors (GM) zu Kursgewinnen. Für Ford änderte Analyst Joseph Spak sein Anlageurteil gleich um zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" und für GM von "Neutral" auf "Buy". Ford legten als Spitzenwert im S&P 100 um 2,5 Prozent zu und GM stiegen um 1,5 Prozent.

Nach einem gesenkten Ergebnisausblick sackten unterdessen die Papiere von American Airlines um 3,7 Prozent ab. Die Fluggesellschaft rechnet für das dritte Quartal mit einem deutlich geringeren bereinigten Ergebnis je Aktie als bisher und liegt nun auch klar unter der Konsensschätzung. Auch die Ziele für die bereinigte operative Ergebnismarge und den Umsatz wurden gekappt. Grund sind höhere Treibstoff- und Lohnkosten, die trotz der weiterhin starken Nachfrage nach Flügen nicht ausgeglichen werden können./ck/jha/

US7170811035, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US02376R1023, US60770K1079, US09075V1026