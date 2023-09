Biella schliesst die Produktionsstätte in Brügg im Berner Seeland. 45 Mitarbeitende sind von der Schliessung betroffen.Brügg - Er steht millionenfach in Schweizer Büros: Der Bundesordner von Biella. Nun schliesst das Unternehmen die Produktionsstätte im Brügg im Berner Seeland. 45 Mitarbeitende sind von der Schliessung betroffen, für sie gibt es einen Sozialplan. Die Bundesordner werden künftig in Deutschland hergestellt. Die Mitarbeitenden seien am Dienstag über die Verlagerung der Produktion ins Ausland ab 2024...

Den vollständigen Artikel lesen ...