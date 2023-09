Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Wolftank-Adisa Holding AG

Unternehmen: Wolftank-Adisa Holding AG

ISIN: AT0000A25NJ6



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.09.2023

Kursziel: 22,00 Euro (zuvor: 18,00 Euro)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA), Miguel Lago Mascato



Wolftank stößt mit strategischem Zukauf in Italien in dreistellige Umsatzdimensionen vor



Wolftank hat am Dienstag mit dem Erwerb der Mehrheit an Petroltecnica eine strategische Übernahme in Italien vermeldet, durch die die Gesellschaft u.E. profitables anorganisches Wachstum erzielt.



Kaufoption ausgeübt: Wolftank hielt seit Juli 2020 eine Minderheitsbeteiligung von 10% an der Petroltecnica SpA sowie die Option zum Erwerb der Kontrollmehrheit an der Gesellschaft (50,0% + 1 Aktie). Darüber hinaus hatte Wolftank das Recht inne, einen der Geschäftsführer sowie den Aufsichtsratsvorsitzenden des Unternehmens zu stellen und konnte so bereits maßgeblichen Einfluss auf die Geschicke des damals in einer prekären wirtschaftlichen Lage befindlichen Targets nehmen (negatives EBITDA in 2019). Aufgrund der laut Wolftank sehr erfolgreichen Restrukturierung von Petroltecnica sowie dem erwarteten positiven Beitrag zum zukünftigen Geschäftserfolg der Wolftank-Gruppe wurde die Option zum Kauf der zusätzlichen 40% plus eine Aktie nun ausgeübt. Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 4 Mio. Euro und soll über einen Bankkredit und aus bestehenden Barmitteln finanziert werden. Das Closing der Transaktion dürfte innerhalb der kommenden Wochen erfolgen.



Strategische Weichenstellung: Die Petroltecnica ist als Umweltdienstleister mit Hauptsitz in der Provinz Rimini ebenso wie Wolftank spezialisiert auf die Umweltsanierung in den Sektoren Öl & Gas, Chemie und Industrieproduktion. Zudem betreibt das Unternehmen mehrere Recyclinganlagen in verschiedenen Regionen Italiens. Im Verbund mit Petroltecnica avanciert Wolftank nun zu einem der führenden Sanierungs- und Umweltmanagement-Anbieter des Landes. Petroltecnica erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von 28,9 Mio. Euro, der zukünftig vollkonsolidiert wird und die Wolftank-Gruppe auf ein Umsatzlevel von >100 Mio. Euro p.a. hieven sollte. Außerdem können infolge der Mehrheitsübernahme künftig wichtige operative und strategische Synergien gehoben werden. Wir haben den Zukauf in unser Bewertungsmodell eingearbeitet und gehen davon aus, dass Petroltecnica neben dem Umsatz unmittelbar auch das Margenprofil von Wolftank hebt. So dürfte die Petroltecnica nach Schließung defizitärer Betriebsteile in den letzten Jahren nunmehr eine spürbar höhere Profitabilität aufweisen. Konkret gehen wir davon aus, dass die Gesellschaft im laufenden Jahr eine EBITDA-Marge im deutlich zweistelligen Bereich erzielen kann, was signifikant über dem bisherigen Konzernniveau von Wolftank (2022: 5,7%; 2023e: 5,9%) rangiert. Angesichts dessen erachten wir auch den Kaufpreis als sehr attraktiv.



Fazit: Wir können die Akquisitionsrationale Wolftanks gut nachvollziehen. Das Unternehmen hatte sich zu Beginn der Corona-Pandemie eine aussichtsreiche strategische Beteiligung an einem der wesentlichen Wettbewerber in Italien gesichert und den Turnaround erfolgreich begleitet. Vor diesem Hintergrund ermöglichte die Ausübung der Option nun signifikantes anorganisches Wachstum zu lukrativen Konditionen. Wir haben unsere Prognosen angepasst und bestätigen das Rating "Kaufen" mit einem neuen Kursziel von 22,00 Euro (zuvor: 18,00 Euro).







