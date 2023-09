Anzeige / Werbung

Apple Aktienanalyse: Neue Produkte als Wachstumstreiber? Apple-Event und China-News im Fokus

Apple Inc. ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien. Gegründet im Jahr 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne, hat sich Apple zu einer der einflussreichsten und wertvollsten Marken der Welt entwickelt. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 2,7 Billionen US-Dollar.

Den Start der Erfolgsgeschichte von Apple erfolgte in der Garage von Steve Jobs' Eltern, wo die ersten Apple-Computer handgefertigt wurden. Das Unternehmen erlangte erstmals breite Bekanntheit mit dem Apple II, einem der ersten persönlichen Computer, der in den späten 1970er Jahren auf den Markt kam. In den 80er Jahren führte Apple den Macintosh ein, der die Art und Weise, wie Menschen Computer benutzten, revolutionierte, dank seiner grafischen Benutzeroberfläche und des Mauszeigers.

Apple durchlief in den 90er Jahren eine schwierige Phase, aber mit der Rückkehr von Steve Jobs im Jahr 1997 erlebte das Unternehmen eine bemerkenswerte Renaissance. Jobs brachte eine neue Ära der Innovation und Design-Exzellenz mit Produkten wie dem iMac, dem iPod, dem iPhone und dem iPad. Diese Produkte veränderten die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren, Musik hören, arbeiten und Unterhaltung genießen.

Apple bietet seitdem eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, darunter:

1. iPhone: Das iPhone hat die Art und Weise, wie wir Mobiltelefone nutzen, neu definiert und ist zu einem Symbol für mobile Technologie geworden.

2. iPad: Das iPad hat den Tablet-Markt dominiert und wird sowohl für Unterhaltungszwecke als auch für professionelle Anwendungen eingesetzt.

3. Mac: Die Mac-Computerlinie, einschließlich des MacBook, iMac und Mac Pro, ist bekannt für ihre Leistung und ihr elegantes Design.

4. Apple Watch: Diese intelligente Uhr bietet Gesundheits- und Fitnessfunktionen und ist zu einem wichtigen Begleiter für viele geworden.

5. Apple TV: Apple bietet auch Unterhaltungsprodukte wie Apple TV und den Streaming-Dienst Apple TV+ an.

6. Dienstleistungen: Neben Hardware bietet Apple Dienstleistungen wie Apple Music, Apple Arcade, Apple News+ und iCloud an.

Eine der herausragenden Eigenschaften von Apple-Produkten ist das Design und die Benutzerfreundlichkeit. Das Unternehmen hat sich auf minimalistisches Design und intuitive Benutzeroberflächen spezialisiert. Darüber hinaus ist Apple bekannt für seine Innovationen, sei es die Einführung des Retina-Displays, der Face ID-Technologie oder der M1-Chip, der die Leistung von Mac-Computern revolutioniert hat. Es folgte bereits in diesem Jahr der M2-Chip und für das kommende Jahr darf man auf die Datenbrille im Verkauf gespannt sein.

Beim Apple-Event am 12. September ging es jedoch um die neuen Modelle der Apple Watch Serie 9, Apple Watch Ultra 2 und die vier Modelle des iPhone 15. Bessere Kameras, innovative Gehäuse und eine starke Nutzung von recycelten Materialien lassen alle Produkte im neuen Glanz erscheinen. Denn Apple hat sich stark für Umweltschutz und soziale Verantwortung engagiert. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, bis 2030 komplett klimaneutral zu sein und verwendet erneuerbare Energien für den Betrieb seiner Einrichtungen.

Ist der Erfolgsweg mit diesen technischen Neuerungen bereits ausreichend vorbestimmt? Immerhin drohen Klagen aus Frankreich wegen vermeintlichen Strahlungen im iPhone12 und das Thema China, wo es erste Sanktionen gegen die Produkte geben soll. Genau dies machen wir zum Thema in diesem Video und beurteilen das aktuelle Chartbild mit dem Freestoxx-Tool genauer.

Das Video zur Apple Analyse

Im Format "US-Aktien im Fokus" nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Apple das Thema des Tages, anbei das Video:

Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.