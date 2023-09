Alkegen, ein Unternehmen für hochleistungsfähige Spezialwerkstoffe, das innovative Lösungen für die Batterieindustrie entwickelt, meldete heute die Ernennung von Gaetan Borgers zum President der Battery Group.

"Die Ernennung von Gaetan Borgers kennzeichnet das nächste spannende Kapitel auf dem Weg von Alkegen zur Revolutionierung der Energiespeichertechnologie. Sie unterstreicht unser dauerhaftes Engagement, mit dem wir unseren Kunden transformative Lösungen anbieten", so John Dandolph, CEO von Alkegen. "Borgers bringt eine ausgeprägte Kombination aus technischem Know-how und geschäftlichem Erfolg ein. Diese wird eine entscheidende Rolle spielen, wenn wir das schnell wachsende Batterieportfolio von Alkegen in einer eigenen Struktur zusammenführen und uns darauf konzentrieren, der steigenden Nachfrage der Kunden gerecht zu werden. Wir freuen uns, Gaetan Borgers bei Alkegen willkommen zu heißen."

Borgers, der in Belgien geboren und aufgewachsen ist, begann seine Karriere im Bereich Siliziumchemie bei Dow Corning, wo er bei der Entwicklung der Solarstrategie des Unternehmens eine entscheidende Funktion bekleidete und die Einführung innovativer Solarprodukte der ersten Generation begleitete. Später wechselte er nach Japan, wo er sich auf die Entwicklung von Materialien für Lithium-Ionen-Batterien konzentrierte. Aufgrund seines fachlichen Know-hows und seines Engagements für nachhaltige Energielösungen und saubere Technologien wurde Borgers zum Executive Vice President der Solarsparte von Soitec und zum President von Soitec USA ernannt, wo er die Entwicklung von Konzentrator-Photovoltaik-Systemen vorantrieb. Zuletzt bekleidete Borgers die Position des Chief Commercial Officer bei Nexeon, einem Hersteller von siliziumbasierten Anodenmaterialien.

"Ich fühle mich sehr geehrt, bei Alkegen tätig zu sein und den Unternehmensbereich Battery zu leiten", so Borgers. "Das Innovationspotenzial im Bereich der Energiespeichertechnik ist immens und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem herausragenden Team, das Alkegen aufgebaut hat, unsere Zukunft zu gestalten und unser innovatives Portfolio an Batterieprodukten, darunter auch unsere wegweisende Siliziumanoden-Batterietechnologie SiFAB®, weiterzuentwickeln."

Alkegen baut ein breites Portfolio an Batteriematerialtechnologien auf, mit denen sicherere Lithium-Batterien hergestellt und gleichzeitig die Lebensdauer der Batterien verlängert und die Ladezeiten verkürzt werden können. Weitere Informationen über die innovativen Batterieprodukte im Portfolio von Alkegen finden Sie unter www.alkegen.com/battery.

Über Alkegen

Alkegen stellt hochleistungsfähige Spezialmaterialien her, die unter anderem in fortschrittlichen Anwendungen wie Elektrofahrzeugen, Energiespeicherung, Filtration, Brandschutz und Hochtemperaturisolierung eingesetzt werden. Alkegen ist vertikal in mehrere Prozesstechnologie-Plattformen integriert, die darauf abzielen, Energie zu sparen, die Umweltverschmutzung zu reduzieren und die Sicherheit von Menschen, Gebäuden und Anlagen zu verbessern, damit die Menschen besser atmen, umweltfreundlicher leben und mehr erreichen können als je zuvor. Alkegen verfügt über mehr als 60 Produktionsstätten in 12 Ländern und beschäftigt weltweit über 7.500 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie unter www.alkegen.com.

