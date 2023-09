Die Vereinbarung mit Lovell ermöglicht schnellen Zugang zur US-Veteranengesundheitsverwaltung und zum militärischen Gesundheitssystem des US-Verteidigungsministeriums

Eindhoven, Sept. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), das Medizintechnikunternehmen, das innovative Therapien zur Wiederherstellung von Bewegung, Funktion und Unabhängigkeit bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen (SCI) entwickelt, gibt eine Partnerschaft mit Lovell Government bekannt Services (Lovell), ein dienstbehindertes Veteranen-Kleinunternehmen (SDVOSB). Lovell ist ein Regierungslieferant und externer Logistikdienstleister, der mit mehr als hundert US-amerikanischen Gesundheitsdienstleistern zusammenarbeitet.



Die zweijährige Vertriebsvereinbarung bietet ONWARD Zugang zur United States Veterans Health Administration, dem weltweit größten Gesundheitssystem zur Behandlung von Rückenmarksverletzungen, und zum militärischen Gesundheitssystem des US-Verteidigungsministeriums.der weltweit größte militärische Gesundheitsdienstleister. Im Rahmen der Vereinbarung wird Lovell ONWARD-Therapien zu seinen relevanten Bundesverträgen hinzufügen, sobald diese Technologien von der US-amerikanischen Food and Drug Administration für den Verkauf in den Vereinigten Staaten zugelassen sind. Die Aufnahme von ONWARD-Therapien in die Bundesverträge von Lovell wird dem Unternehmen voraussichtlich schnellen Zugriff auf den Federal Supply Schedule (FSS), die General Services Administration (GSA), das Distribution and Pricing Agreement (DAPA) und den Electronic Catalogue Contract (ECAT) ermöglichen.

Das Außendienstteam von ONWARD wird alle Verkaufs- und Schulungsaktivitäten durchführen, während Lovell als exklusiver Bundeslieferant und Beschaffungspartner des Unternehmens fungieren wird. Die Parteien haben außerdem eine separate Vereinbarung unterzeichnet, wonach Lovell als Drittlogistikpartner für den bundesstaatlichen und kommerziellen Vertrieb von ONWARD in den Vereinigten Staaten fungieren soll.

"Unsere neu geknüpfte Beziehung mit Lovell ermöglicht es uns, Veteranen einen schnellen Zugang zu unseren bahnbrechenden Therapien zu ermöglichen, sobald sie von der FDA für den kommerziellen Verkauf freigegeben wurden", sagte Dave Marver, CEO von ONWARD. "Wir freuen uns auch über die Partnerschaft mit einem Kleinunternehmen im Besitz von Kriegsbehinderten, das sowohl über hohe Kompetenzen verfügt als auch stark auf unsere Mission ausgerichtet ist."

"Diese Partnerschaft mit ONWARD ist ein bedeutender Schritt vorwärts in unserer Mission, Veteranen und Menschen mit Verletzungen zu unterstützen und ihnen zu helfen", sagte Chris Lovell, CEO von Lovell Government Services. "Durch die Zusammenarbeit mit ONWARD können wir nicht nur unser Portfolio erweitern und den Zugang zu modernster medizinischer Technologie ermöglichen, aber wir tragen auch zum Wohlergehen und zur Unabhängigkeit derjenigen bei, die unserem Land gedient haben."

Fast 45.000 US-Militärveteranen haben eine Rückenmarksverletzung.

Alle ONWARD-Geräte und Therapien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ARC-IM, ARC-EXund ARC-Therapie, sind Forschungszwecke und nicht für die kommerzielle Nutzung verfügbar.

Über ONWARD Medical

ONWARD ist ein Medizintechnikunternehmen, das Therapien zur Wiederherstellung von Bewegung, Funktion und Unabhängigkeit bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen (SCI) und Bewegungsbehinderungen entwickelt. Aufbauend auf mehr als einem Jahrzehnt wissenschaftlicher und präklinischer Forschung in führenden neurowissenschaftlichen Labors hat das Unternehmen von der US-amerikanischen Food and Drug Administration neun Breakthrough Device Designations für seine ARC Therapie-Plattform erhalten.

ONWARD® ARC-Therapie, die über externes ARC-EX verabreicht werden kann oder implantierbare ARC-IM-Systeme sind für die gezielte, programmierte Stimulation des Rückenmarks konzipiert. Im Jahr 2023 wurden positive Ergebnisse aus der Schlüsselstudie des Unternehmens namens Up-LIFT vorgelegt, in der die Fähigkeit der transkutanen ARC-Therapie zur Verbesserung der Kraft und Funktion der oberen Extremitäten bewertet wurde. Das Unternehmen bereitet derzeit die Einreichung behördlicher Genehmigungen für ARC-EX für die USA und Europa vor. Parallel dazu führt das Unternehmen Studien mit seiner implantierbaren ARC-IM-Plattform durch, die positive vorläufige klinische Ergebnisse für eine verbesserte Blutdruckregulierung nach Rückenmarksverletzung zeigten. Weitere laufende Studien umfassen die kombinierte Verwendung von ARC-IM mit einer Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI).

ONWARD hat seinen Hauptsitz in Eindhoven, Niederlande, ein Wissenschafts- und Technikzentrum in Lausanne, Schweiz, und ein US-Büro in Boston, Massachusetts. Das Unternehmen unterhält außerdem eine akademische Partnerschaft mit .NeuroRestore, einer Zusammenarbeit zwischen der Eidgenössischen Technischen Hochschule (EPFL) und dem Universitätsklinikum Lausanne (CHUV).

Haftungsausschluss

Bestimmte Aussagen, Überzeugungen und Meinungen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtet und spiegeln die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens oder gegebenenfalls der Unternehmensleiter hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß verschiedene Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen könnten sich negativ auf das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der hier beschriebenen Pläne und Ereignisse auswirken. Eine Vielzahl von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Änderungen in der Nachfrage, im Wettbewerb und in der Technologie, können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse, Leistungen oder Ergebnisse erheblich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen über vergangene Trends oder Aktivitäten sollten nicht als Zusicherung dafür verstanden werden, dass diese Trends oder Aktivitäten auch in Zukunft anhalten werden. Daher lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung als Folge einer Änderung der Erwartungen oder einer Änderung der Ereignisse, Bedingungen, Annahmen oder Umstände zu veröffentlichen Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren. Weder das Unternehmen noch seine Berater oder Vertreter, noch eines seiner Tochterunternehmen oder die leitenden Angestellten oder Mitarbeiter dieser Personen garantieren, dass die Annahmen, die solchen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, frei von Fehlern sind, noch übernehmen sie irgendeine Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der zukunftsgerichteten Aussagen Aussagen in dieser Pressemitteilung oder den tatsächlichen Eintritt der prognostizierten Entwicklungen. Sie sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültig sind. Alle hier genannten ONWARD-Geräte und -Therapien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ARC-IM, ARC-EX und ARC Therapy, sind in der Erprobung und nicht für die kommerzielle Nutzung verfügbar.