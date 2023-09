Der britische Technologie-Distributor steigert seine IT- und operative Effizienz durch reibungslose Transaktionen, um schnelles Wachstum zu unterstützen

Boomi, der intelligente Vorreiter für Konnektivität und Automation, hat heute bekannt gegeben, dass der führende britische Technologie-Distributor EXERTIS die Nutzung der Integrationsplattform von Boomi ausweiten wird. Dadurch soll die Zufriedenheit von Partnern und Kunden weltweit erhöht werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230808469358/de/

EXERTIS Scales With Boomi, Increasing Partner and Customer Satisfaction Globally (Graphic: Business Wire)

EXERTIS arbeitet mit 2.400 Technologie-Partnern zusammen, darunter Apple, Samsung, Microsoft und Dell Technologies. Das Unternehmen unterstützt mehr als 50.000 Einzelhändler und Wiederverkäufer in mehr als 20 Ländern. Im Rahmen eines Komplettvertrages liefert EXERTIS Hardware und Software an Einzelhändler für Elektronik und hostet die E-Commerce Stores von einigen Kunden über den gesamten Kaufvorgang hinweg.

Vor der Nutzung von Boomi war EXERTIS durch Akquisitionen gewachsen, wobei jede Niederlassung mit einer Mischung von alten und modernen Integrationstools arbeitete. Infolgedessen waren manuelles Kodieren, lokale Enterprise-Service-Bus (ESB)-Systeme und altmodische, unverbundene Tools zum elektronischen Datenaustausch weit verbreitet. Dies führte zu einer Verlangsamung der Entwicklung und Implementierung neuer Integrationen, hohen technischen Schulden und einem abnehmenden Pool von Entwicklern mit entsprechenden Fachkenntnissen, was wiederum die Flexibilität von EXERTIS einschränkte.

Wegen seiner Akquisitionsstrategie, die von Handelssynergien zwischen den Unternehmen profitiert, benötigte EXERTIS eine zukunftsorientierte Lösung. So wurden mehrere Integrations- und EDI-Lösungen ausgewertet. EXERTIS entschied sich für Boomi, denn dieser Partner ist in der Lage, die IT-Umgebung zu modernisieren und sowohl Wachstum als auch die Akquisitionsstrategie zu unterstützen, da die Plattform mit wenig Kodieren auskommt. Darüber hinaus bietet die Lösung in einer einheitlichen, cloudbasierten Umgebung zahlreiche Funktionen.

Mithilfe der zentralen Integration, B2B/EDI-Management und API-Management versetzt die Boomi-Plattform EXERTIS in die Lage, sich mit mehr als 100 internen und externen Systemen zu verbinden, wobei weitere 200 Systeme hinzukommen könnten. EXERTIS verfügt deshalb über die notwendige Flexibilität für weitere Innovationen.

"EXERTIS hat seine Ursprünge im Venture Capital und Private Equity und ein Großteil unserer Arbeit dreht sich um die Integration der akquirierten Einheiten," sagte Tim Griffin, CEO von EXERTIS. "Es gibt zahlreiche Lösungen auf dem Markt, aber ich würde Boomi wegen der Architektur an der Spitze sehen. Unsere Entwickler waren in nur drei Wochen eingearbeitet und nun haben wir eine gemeinsame Umgebung für die Entwicklung, die die erneute Verwendung von Integrationen im gesamten Unternehmen fördert."

EXERTIS wird die Nutzung von Boomi ausweiten, um das globale Umfeld für Integrationen und EDI-Transaktionen digital zu transformieren und so die Zufriedenheit von Partnern und Kunden zu erhöhen.

"Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit EXERTIS auszuweiten und das globale Wachstum zu fördern," sagte Adrian Trickett, Vice President und General Manager, EMEA bei Boomi. "Dank reibungsloser Transaktionen konnte EXERTIS die Aufträge von Partnern und Kunden erhöhen und die Mitarbeiter haben mehr Zeit für wertvollere Arbeiten."

Erfahren Sie mehr über die Zusammenarbeit von EXERTIS mit Boomi hier.

Zusätzliche Ressourcen

Erfahren Sie mehr über die Boomi-Plattform

Erkunden Sie die Boomiverse Community

Folgen Sie Boomi auf Twitter, LinkedIn, Facebook und YouTube

Über Boomi

Boomi möchte die Welt verbessern, indem sie überall jeden mit allem verbinden. Sie sind Vorreiter der cloudbasierten Integration Platform as a service (iPaaS) und nun auch ein in der Branche führendes globales Software as a Service (SaaS)-Unternehmen. Boomi betreut unter Anbietern von Integrationsplattformen die meisten Kunden und unterhält weltweit ein Netzwerk von 800 Partnern. Dazu gehören Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP und Snowflake. Globale Unternehmen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um Daten zu entdecken, managen und organisieren und um Anwendungen, Prozesse und Menschen zu verbinden, um schneller an bessere Ergebnisse zu gelangen. Mehr Informationen finden Sie unter: http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, das 'B' logo und Boomiverse sind Handelsmarken von Boomi, LP oder von deren Tochtergesellscuhaften. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Kennzeichnungen sind möglicherweise Handelsmarken der jeweiligen Eigentümer.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230808469358/de/

Contacts:

Medien:

Kristen Walker

Global Corporate Communications

kristenwalker@boomi.com

+1-415-613-8320