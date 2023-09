Unternehmen nutzt innovative Biokraftstoffquelle als ersten Schritt, um Netto-Null-Emissionen bis zum Jahr 2030 zu erreichen

Vantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter von Hyperscale-Rechenzentren, meldet heute den weiteren Einsatz von hydriertem Pflanzenöl (HVO), einem erneuerbaren Kraftstoff, um den herkömmlichen Dieselkraftstoff für Generatoren zu ersetzen. Das Unternehmen wird HVO in mehreren seiner größten Märkte in Nordamerika und in der EMEA-Region einführen.

Vantage Data Centers continues rollout of HVO in several of its largest markets, including its Cardiff campus pictured here. (Photo: Business Wire)

HVO ist 100%ig biologisch abbaubar und schadstofffrei und bietet eine nachhaltigere Kraftstoffoption, wobei es denselben Grad an Funktionalität wie herkömmlicher Dieselkraftstoff bietet. Die Wiederverwendung von Altölen, wie etwa Pflanzenölen, um erneuerbare Kraftstoffe zu erzeugen, reduziert den enthaltenen Kohlenstoff aufgrund der saubereren Beschaffung und des reineren Erstellungsprozesses erheblich. Die Nutzung von HVO bietet eine umsetzbare Chance für Vantage und andere Rechenzentrumsbetreiber, um einen einen erfolgreichen Schritt zur Reduzierung der Kohlensoffdioxidemissionen zu unternehmen.

Ursprünglich im Rahmen eines Pilotprojekts auf dem Gelände von Vantage in Cardiff (Wales) im Jahr 2022 eingesetzt, führt der Einsatz von HVO als Alternative zu Dieselkraftstoff zu einem Fortschritt bei der Einhaltung seiner Kohlenstoffdioxidziele, ohne dass eine neue oder aktualisierte Infrastruktur erforderlich wäre. Unter der Voraussetzung des erfolgreichen Pilotprojekts wird Vantage HVO offiziell in seiner neuesten Anlage CWL13 auf dem Gelände in Cardiff einsetzen und bereitet nun den Einsatz des erneuerbaren Kraftstoffs für das restliche Gelände vor. Darüber hinaus wird Vantage HVO bis Ende des Jahres auf einem seiner nordamerikanischen Flaggschiffmärkte in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien einsetzen. Vorbehaltlich der Kraftsoffverfügbarkeit plant Vantage bereits den Einsatz in weiteren Märkten.

"Der Vollzug des Wechsels zu erneuerbarem Dieselkraftstoff ist eine von vielen Möglichkeiten zur Reduzierung der Kohlenstoffdioxidemissionen unseres Betriebs. Bei der Umsetzung der Netto-Null-Emissionen bis zum Jahr 2030 handelt es sich um eine unglaublich ehrgeizige Zielsetzung, welche die Umsetzung einer Vielzahl von Lösungen erfordert. Unser Fokus ist auf die Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit gerichtet, wobei gleichzeitig die Emissionen reduziert werden müssen", so Amanda Abell, Senior Director of Sustainability bei Vantage. "Wir freuen uns auf die Einführung des Einsatzes von HVO in unseren Anlagen in Nordamerika und in der EMEA-Region wo immer der Kraftstoff bereits verfügbar sein wird und darüber hinaus auch auf die anderen bestehenden Programme, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu verwirklichen."

Die breite Einführung von hydriertem Pflanzenöl unterstützt das Unternehmen auf dem Weg zur Einhaltung seiner Nachhaltigkeitsziele. Die Nutzung erneuerbarer Dieselkraftstoffe reduziert den enthaltenen Kohlenstoff des Kraftstoffverbrauchs von Dieselgeneratoren und trägt somit zur Reduzierung der Scope 3-Emissionen in Zusammenhang mit der Lieferkette des Unternehmens bei. Laut Kraftstofflieferanten reduziert die Nutzung von HVO die Kohlenstoffemissionen der gesamten Lebensdauer im Vergleich mit herkömmlichem Dieselkraftstoff um 65-90%.

Im Jahr 2022 begründete Vantage eine Partnerschaft mit der Data Center Coalition (DCC) und ihren Mitgliedern, um eine technische Arbeitsgruppe zu leiten, die sich auf die Förderung der Marktunterstützung für HVO konzentriert, je nach Verfügbarkeit und Kostenstruktur der betreffenden Region. Auf Grundlage des US-Bundesstaates Nord-Virginia, in dem die HVO-Preise den Dieselpreis um rund 95% übersteigen, strebt DCC danach, Einfluss auf die Lieferketten und Stakeholder zu nehmen, um eine erhöhte Verfügbarkeit freizusetzen.

"Vantage kooperiert mit der Branche mithilfe der Data Center Coalition, um die Machbarkeit und Nutzung des erneuerbaren Dieselkraftstoffs zu beschleunigen", so Mark Freeman, Vice President, Global Marketing and Public Policy bei Vantage und Vorstandsmitglied der Data Center Coalition. "Durch die Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen mit Kollegen trägt dies dazu bei, dass sich der gesamte Sektor schneller bewegt. Unsere Hoffnung besteht darin, dass wir mithilfe von Partnerschaften die politischen Entscheidungsträger, Stakeholder und Lieferketten von den HVO-Vorteilen überzeugen können und ihre Unterstützung beim Erreichen einer weit verbreiteten Produktion und eines umfassenden Vertriebs des erneuerbaren Kraftstoffs auf Märkten, auf denen der zuverlässige, kosteneffektive und rechtzeitige Zugang heute noch fehlt, anwerben können."

"Es besteht starkes Interesse der Branche an einer Umstellung von Diesel so schnell dies praktikabel erscheint. Während es keine heute verfügbaren technologischen Allheilmittel-Lösungen gibt, um Backup-Dieselgeneratoren in großem Maßstab zu ersetzen, streben Rechenzentren bereits aktiv nach Alternativen und deren Abwägung, die ökologische Nachhaltigkeitsvorteile und eine ähnliche Zuverlässigkeit, Kraftstoffverfügbarkeit, Flexibilität bei der Standortwahl und Arbeitsplatzschutzvorrichtungen bieten können", erläuterte Josh Levi, President der Data Center Coalition. "Wir erleben ein breites Interesse an der Nutzung von hydriertem Pflanzenöl als Alternative zu herkömmlichem Dieselkraftstoff. In der Tat offenbarte eine kürzlich erstellte Mitgliederbefragung, dass 92% der Befragten an Pilotprojekten zu erneuerbaren Dieselkraftstoffen auf dem US-amerikanischen Markt von Nord-Virginia innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre interessiert sind. Wir sind äußerst erfreut, die Unterstützung für diesen nachhaltigen Kraftstoff zu erleben und werden weiter an einer engen Zusammenarbeit mit Mitgliedsunternehmen arbeiten, wobei wir die Beschleunigung der Machbarkeit und Verfügbarkeit alternativer, zuverlässiger Backup-Energie-Quellen befürworten."

Zusätzlich zur weiteren Einführung von HVO führt das Unternehmen auch Generatorlaufzeit-Reduzierungsmaßnahmen durch, um die Entstehung von Emissionen von Anfang an zu eliminieren. Durch Anwendung einer optimierten stufenweisen Umsetzung von Testverfahren und Wartungsmaßnahmen prognostiziert Vantage eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der damit in Zusammenhang stehenden Emissionen um 25 bis 75%. Vantage installiert darüber hinaus aktive Emissionskontrollsysteme, bekannt als Selective Catalytic Reductions (SCRs), für Generatoren in ausgewählten Märkten. SCRs reduzieren das von den Dieselgeneratoren des Unternehmens ausgestoßene Stickstoffoxid um bis zu 90%. SCRs wurden bereits in vielen Anlagen von Vantage in Warschau, Berlin, Frankfurt und Kalifornien installiert und darüber hinaus sind weitere Installationen in der Zukunft geplant.

Für weitere Informationen über das Nachhaltigkeitsprogramm und die Prioritäten von Vantage laden Sie bitte den ESG-Bericht 2022 hier herunter.

