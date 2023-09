Stell dir vor, du könntest von München bis nach Antalya in der Türkei mit einer einzigen Akkuladung fahren! Das ist in etwa die Entfernung, die ein Team der TU München mit seinem Elektroauto Muc022 zurückgelegt hat. Die Belohnung? Ein Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde. Wer heutzutage mit einem Elektroauto unterwegs ist, kommt in der Regel nicht sonderlich weit, bevor er an die nächste Ladestation muss. Laut einem ADAC-Test ist der BMW iX Drive ...

