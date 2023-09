Mouser Electronics Inc., der branchenführende NPI-Distributor (New Product Introduction) mit der größten Auswahl an Halbleitern und elektronischen Komponenten, stellt heute die nächste Folge aus seiner preisgekrönten Reihe Empowering Innovation Together vor, die den Bedarf an Umweltsensoren aufzeigt. Mouser untersucht die Technologie und Anwendungen hinter Umweltsensoren und wie sie bei der Entwicklung von Lösungen zur Überwachung der Luftqualität in Innenräumen eingesetzt werden, anhand eines technischen Content-Streams aus Artikeln, Blogs, Videos und der neuesten Podcast-Folge von The Tech Between Us

Umweltsensoren erfreuen sich bei Arbeitgebern, die die Luftqualität am Arbeitsplatz verbessern möchten, immer größerer Beliebtheit, was zumindest teilweise durch die Pandemie und die Nachfrage nach sauberer Raumluft sowie durch Sensoren zur Verfolgung potenzieller Gefahren verstärkt wird. Durch die Überwachung von Schadstoffen, Partikeln und gefährlichen Gasen in Echtzeit können Arbeitgeber potenziellen Bedrohungen für die Gesundheit und Produktivität ihrer Mitarbeiter leichter begegnen. Eine schlechte Luftqualität in Innenräumen wird mit einer Vielzahl kurzfristiger Beschwerden wie Kopfschmerzen, Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten in Verbindung gebracht. Da es keine bundesweiten Standards für die Luftqualität in Innenräumen gibt, übernehmen Arbeitgeber die Verantwortung für die Überwachung ihrer Umgebung und die Bereitstellung sauberer Luft für ihre Mitarbeiter. Mouser untersucht, wie Umgebungssensoren dies auf effiziente Weise ermöglichen und genaue Messwerte liefern, die einfach über längere Zeit überwacht werden können, um die von Unternehmen benötigten Daten zu sammeln.

"Umweltsensoren können eine wichtige Rolle dabei spielen, die Luft, die wir an unserem Arbeitsplatz atmen, sauber zu halten. Deshalb freut sich Mouser, diese informative EIT-Ausgabe rund um dieses Thema zu veröffentlichen", sagt Raymond Yin, Technical Content Director bei Mouser Electronics. "Mit dieser Initiative wollen wir Ingenieuren das Wissen vermitteln, das sie benötigen, um Lösungen zur qualitativen Verbesserung der Raumluft zu finden."

Diese Serie enthält die neueste Folge des The Tech Between Us Podcasts, moderiert von Yin. Zusammen mit Ronan Cooney, Produktleiter bei Ambisense, erörtert er die aktuelle Situation der Luftqualität in Innenräumen im Vergleich zur Qualität im Freien. Sie besprechen außerdem die Hauptursachen für schlechte Luft sowie Vorschriften und entwurfsrelevante Aspekte für Luftqualitätsmessgeräte. Darüber hinaus wird in dieser Episode die Auswahl an Umweltsensoren von Mouser erläutert und es werden Überlegungen ausgeführt, die bei der Entwicklung für bestimmte Anwendungen erforderlich sind.

Die verschiedenen Artikel, Infografiken und Videos von Mouser bieten einen detaillierten Überblick über Umweltsensoren und die Risiken, die mit schlechter Raumluft verbunden sind, sowie die Erkundung der Sensorauswahl zur Verbesserung der Raumluftqualität (IAQ) und die Auswahl der richtigen VOC-Sensoren für flüchtige organische Verbindungen. Diese EIT-Ausgabe wird von Mousers geschätzten Partnern Amphenol, TE Connectivity, Honeywell, Renesas, Sensirion und Bosch gesponsert.

Das 2015 von Mouser ins Leben gerufene Programm Empowering Innovation Together ist eines der branchenweit anerkanntesten Programme für elektronische Komponenten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.mouser.com/empowering-innovation/ und folgen Sie Mouser auf Facebook, LinkedIn, Twitter, und YouTube.

Weitere Neuigkeiten von Mouser finden Sie unter https://www.mouser.com/newsroom/.

Als global autorisierter Distributor bietet Mouser die weltweit größte Auswahl der neuesten Halbleiter und elektronischen Komponenten auf Lager und versandbereit. Die Kunden von Mouser können von jedem seiner Herstellerpartner 100 zertifizierte Originalprodukte erwarten, die vollständig rückverfolgbar sind. Um Kunden dabei zu helfen, die Entwicklung ihrer Designs zu beschleunigen, bietet die Website von Mouser eine umfangreiche Bibliothek mit technischen Ressourcen, darunter ein Technical Resource Center, zusammen mit Produktdatenblättern, lieferantenspezifischen Referenzzeichnungen, Anwendungshinweisen, technischen Designinformationen, Engineering-Tools und anderen hilfreichen Informationen.

Ingenieure können sich durch den kostenlosen E-Newsletter von Mouser über die spannenden aktuellen Produkt-, Technologie- und Anwendungsneuigkeiten auf dem Laufenden halten. Die E-Mail-News- und Referenzabonnements von Mouser können an die spezifischen und sich ändernden Projektanforderungen von Kunden und Abonnenten angepasst werden. Kein anderer Händler bietet Ingenieuren so viel Individualisierung und Kontrolle über die Informationen, die sie erhalten. Erfahren Sie von neuen Technologien, Produkttrends und mehr, indem Sie sich noch heute bei https://sub.info.mouser.com/subscriber/ anmelden.

