Die weltweite Assoziation der Pharmaindustrie fordert Pläne zur Pandemievorsorge, um zu schützen, was als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie gut funktioniert hat, und zugleich einen gleichberechtigten Zugang bei der Einführung von Impfstoffen und Behandlungen sicherzustellen.

Im Vorfeld der Diskussionen auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA78) hat die International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA) gewarnt, dass die aktuellen Pandemievorsorgepläne nicht das untergraben sollten, was als Reaktion auf COVID-19 gut funktioniert hat, und dass sie Innovation und Verteilungsgerechtigkeit unterstützen müssen.

Die IFPMA fordert zudem eine Stärkung der aktuellen Pläne zur Unterstützung der Entwicklung von Impfstoffen und Behandlungen, die für die nächste Pandemie benötigt werden. Weiterhin sollen praktische Maßnahmen sicherstellen, dass in Ländern mit niedrigerem Einkommen ein gerechter Zugang zu medizinischen Gegenmaßnahmen gewährleistet ist.

Für Fortschritte sind koordinierte Maßnahmen von Industrie, Regierungen und multilateralen Organisationen erforderlich, um die richtigen Anreize zu schaffen, die die Pipeline von Impfstoffen und Behandlungen für künftige Pandemien unterstützen. Dazu muss gehören, dass Wissenschaftler einen schnellen Zugang zu Krankheitserregern und genetischen Informationen bekommen und Unternehmen in die Lage versetzt werden, auf freiwilliger Basis zusammenzuarbeiten.

Neben dem Schwerpunkt auf der Gewährleistung eines gleichberechtigteren Zugangs fordert die IFPMA, dass diese Maßnahmen im Mittelpunkt der Pandemievorsorgepläne stehen, auch in der Politischen Erklärung, die derzeit von der UN-Generalversammlung geprüft wird.

In den im letzten Jahr veröffentlichten Plänen schlug die Industrie vor, einen Teil der Echtzeitproduktion von Impfstoffen, Behandlungen und Diagnostika für Länder mit niedrigerem Einkommen zu reservieren, um einen gerechteren Zugang bei künftigen Pandemien zu unterstützen. Befürwortet wurden die Pläne vom Developing Countries Vaccines Manufacturing Network und der Biotechnology Industry Organization. Darüber hinaus müssen Regierungen sicherstellen, dass die gleichberechtigte Einführung von Impfstoffen und Behandlungen nicht durch Handelsbeschränkungen behindert wird, was bei COVID-19 vorgefallen ist.

Thomas Cueni, Generaldirektor der International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, sagte:

"Wenn die nächste Pandemie auftritt, wird der Erfolg unserer Reaktion davon abhängen, wie gut wir in dieser Zeit zwischen den Pandemien zusammengearbeitet und uns vorbereitet haben.

Die gemeinsame Herausforderung, vor der wir stehen, besteht darin, Innovation und Gerechtigkeit zu schaffen: Wie können wir Anreize für die Forschung schaffen, die für die Entwicklung der Impfstoffe und Behandlungen erforderlich ist, die wir benötigen werden? Und wie können wir sicherstellen, dass weltweit ein gleichberechtigter Zugang zu diesen medizinischen Gegenmaßnahmen besteht, wenn wir sie haben?

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir nicht genau das unterminieren, was als Reaktion auf COVID-19 gut funktioniert hat, und dass wir das Ökosystem der Innovationen stärken, das die Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe für den Moment aufrechterhält, in dem wir sie am meisten brauchen werden."

Über die IFPMA

Die International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA) vertritt über 90 innovative Pharmaunternehmen und verbände auf der ganzen Welt. Die fast drei Millionen Mitarbeiter unserer Branche erforschen, entwickeln und liefern Medikamente und Impfstoffe zur Förderung der globalen Gesundheit. Die in Genf ansässige IFPMA unterhält offizielle Beziehungen zu den Vereinten Nationen und bringt Branchenexpertise ein, um den weltweiten Gesundheitsorganisationen dabei zu helfen, das Leben der Menschen überall zu verbessern. Für weitere Informationen besuchen Sie ifpma.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230913023008/de/

Contacts:

Elliot Dunster

Executive Director, Communications

communications@ifpma.org

+41 79 502 76 90