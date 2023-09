Angeführt von Insight Partners und OAPC werden die Zusagen Advantives Dynamik bei der Umsetzung strategischer Initiativen fördern

Advantive (das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von geschäftskritischer Software für Spezialfertigungs- und Vertriebsunternehmen, gab heute eine strategische Wachstumsrekapitalisierung unter der Leitung einer Investorengruppe bekannt, zu der Insight Partners und OA Private Capital ("OAPC") gehören.

Advantive wurde 2022 von TA Associates ("TA"), einem führenden globalen Private-Equity-Unternehmen, und ST6, einem erfahrenen Team von Führungskräften aus dem Softwarebereich, gegründet. Zusammen mit einem neu rekrutierten Führungsteam kombinierten TA und ST6 die Stärken mehrerer marktführender Unternehmen, um Advantive zu gründen und ein führendes Unternehmen für Enterprise Resource Planning (ERP), Manufacturing Execution Systems (MES) und Statistical Process Control (SPC) Software zu schaffen. TA bleibt der größte Anteilseigner von Advantive und investiert auch im Rahmen der Rekapitalisierung erneut in das Unternehmen.

"Advantive wurde mit dem klaren Ziel gegründet, den Lebenszyklus von Produktion und Vertrieb zu modernisieren und zu optimieren. Diese neue Finanzierung, zusammen mit der erneuten Zusage von TA, bestätigt unsere Strategie und unsere Fähigkeit, transformative Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen", sagte Benoit de la Tour, CEO von Advantive. "Angesichts der Unterstützung unserer neuen Investoren und langjährigen Partner, TA und ST6, freuen wir uns darauf, das Unternehmen sinnvoll zu skalieren, um die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden und des Marktes zu erfüllen."

Heute bietet Advantive mehr als 5.000 Kunden auf der ganzen Welt zweckgerichtete Software mit Lösungen für jeden Aspekt des Produktions- und Vertriebslebenszyklus, einschließlich Werksplanung, Auftragsmanagement, Kundenauftragsprognose und Preisgestaltung, E-Commerce und Lieferung. Die Software von Advantive unterstützt Kunden bei der Rationalisierung komplexer Prozesse, bei der Optimierung der Betriebstransparenz und des Durchsatzes sowie bei der Steigerung von Qualität, Rentabilität und Umsatzwachstum.

"Wir haben Advantive gegründet, um von den wachsenden und attraktiven Segmenten innerhalb der Fertigungs- und Vertriebsindustrie zu profitieren. Das Unternehmen hat seinen Umsatz und Gewinn in den letzten zwei Jahren fast verdreifacht, aber am erfreulichsten ist die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze sowie die Aufstiegsmöglichkeiten, die den Advantive-Mitarbeitern geboten wurden", sagte Hythem El-Nazer, Managing Director bei TA. "Wir glauben an die Zukunftschancen des Unternehmens und freuen uns, unsere Partnerschaft mit dem Managementteam von Advantive zusammen mit unseren neuen Co-Investoren zu vertiefen, während wir die Mission des Unternehmens weiterentwickeln."

Advantive hat seinen Hauptsitz in Tampa, Florida, beschäftigt mittlerweile mehr als 500 Mitarbeiter und ist in 14 Ländern tätig.

"Wir sind sehr stolz auf das, was das Advantive-Team in den letzten zwei Jahren in einem äußerst herausfordernden Betriebsumfeld erreicht hat", erklärte Mark Friedman, Executive Chairman von Advantive und Managing Director bei ST6. "Wir freuen uns, Insight Partners, OAPC und unsere anderen neuen Investoren bei Advantive willkommen zu heißen, und wir sind begeistert, mit ihnen zusammenzuarbeiten, während wir das nächste Kapitel der Unternehmensreise schreiben."

Der Abschluss der Transaktion wird in den nächsten Wochen erwartet. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Über Advantive

Advantive ist ein Marktführer bei geschäftskritischer Software für Spezialhersteller und Vertriebsunternehmen, der maßgeschneiderte Lösungen im ERP- und MES-Bereich sowie SPC-Softwarelösungen bereitstellt, die den einzigartigen Anforderungen unserer Kunden gerecht werden. Bei der Betreuung von mehr als 5.000 Kunden und der Implementierung in 14 Ländern rationalisieren die Softwarelösungen von Advantive komplexe Verfahren, optimieren die Transparenz betrieblicher Abläufe und die Durchsatzleistung und verbessern die Qualität, die Rentabilität und das Umsatzwachstum. Tief eingebettet in wesentliche, durchgehende Arbeitsabläufe verwendet die Software von Advantive Automatisierungstechniken und die nahtlose Integration und Echtzeitdaten, um die Anlagenplanung, das Auftragsmanagement, die Qualitätssicherung, Auftragsprognosen sowie Preisgestaltung, E-Commerce und Lieferungen zu rationalisieren und macht auf diese Weise komplexe Abläufe denkbar einfach. Weitere Informationen über Advantive finden Sie unterhttps://advantive.com.

Über TA

TA ist ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die Steigerung des Wachstums profitabler Unternehmen konzentriert. Seit 1968 hat TA in mehr als 560 Unternehmen in den fünf Zielbranchen Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Konsumgüter und Unternehmensdienstleistungen investiert. Unter Einsatz seiner umfassenden Branchenkenntnisse und strategischen Ressourcen arbeitet TA mit Managementteams auf der ganzen Welt zusammen, um hochwertigen Unternehmen zu helfen, dauerhafte Werte zu schaffen. Bis heute hat TA Kapital in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar angeworben. Mehr als 150 Investmentfachleute sind in Boston, Menlo Park, Austin, London, Mumbai und Hongkong tätig. Weitere Informationen über TA finden Sie unter www.ta.com.

Über ST6

ST6 ist ein Elite-Team erfahrener Software Operating Executives, die Partnerschaften mit Private Equity Sponsoren begründeten, um Softwareunternehmen zu transformieren und die Wertschöpfung zu beschleunigen.

Über Insight Partners

Insight Partners ist ein führendes globales Venture Capital- und Private Equity-Unternehmen, das in wachstumsstarke Technologie-, Software- und Internet-Startup/-ScaleUp-Unternehmen investiert, die transformative Veränderungen in ihren Branchen vorantreiben. Zum 31. Dezember 2022 verwaltete das Unternehmen ein aufsichtsrechtliches Vermögen von über 75 Milliarden US-Dollar. Insight Partners hat weltweit in mehr als 750 Unternehmen investiert und über 55 Portfoliounternehmen an die Börse gebracht. Insight hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt über Niederlassungen in London, Tel Aviv und Palo Alto. Insight hat es sich zur Aufgabe gemacht, visionäre Unternehmen zu finden, zu finanzieren und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten. Dabei bietet Insight ihnen praktische Software-Expertise im richtigen Maß und zum richtigen Zeitpunkt auf ihrem Wachstumsweg von der ersten Investition bis zum Börsengang. Für weitere Informationen zu Insight und allen seinen Investitionen gehen Sie auf insightpartners.com oder folgen Sie uns auf Twitter @insightpartners.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230913397723/de/

Contacts:

Medien:

Maggie Benoit

mbenoit@ta.com