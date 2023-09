Daten, die von Dr. Dean Fennell in einem mündlichen Vortrag auf der IASLC-Weltkonferenz 2023 über Lungenkrebs in Singapur vorgestellt wurden

Die neuartige Therapie RSO-021 von RS Oncology, ein erstklassiger Inhibitor des antioxidativen Proteins PRX3, kehrt nachweislich viele der Merkmale um, die mit aggressivem Mesotheliom-Tumorwachstum verbunden sind

RS Oncology, ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das innovative Therapien zur Eliminierung des Mesothelioms und anderer Krankheiten entwickelt, war Teil einer Zusammenarbeit, die kürzlich auf der IASLC 2023 World Conference on Lung Cancer in Singapur neue präklinische Daten vorstellte. Die von Dr. Dean Fennell vorgestellten Daten sind das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen RS Oncology und anderen führenden Forschungseinrichtungen, darunter die University of Leicester und das Cunniff Laboratory am University of Vermont Cancer Center.

"Sarcomatoid tumors are highly resistant to anti-cancer therapies, and many patients run out of available treatment options. Our findings here might have unveiled a druggable 'Achilles Heel' against this terrible disease," said Dr. Fennell, presenting author on the study. Dr. Fennell and Dr. Cunniff shown at lunch during AACR conference 2023. (Photo courtesy of George Naumov)

Mesotheliome können sich von einer weniger aggressiven epitheloiden Malignität in eine aggressivere sarkomatoide Form verwandeln. Unter Verwendung von biphasischen Mesotheliomen als Modell, die sowohl epitheloide als auch sarkomatoide Merkmale aufweisen, führten Forscher der University of Leicester unter der Leitung von Dr. Fennell eine räumliche Analyse von Patientengeweben durch, um die mit den histologischen Regionen verbundenen molekularen Signaturen zu untersuchen.

Unter Verwendung hochentwickelter räumlicher Analysewerkzeuge in Verbindung mit Ansätzen des maschinellen Lernens fand die Gruppe heraus, dass die aggressiveren sarkomatoiden Regionen unterschiedliche molekulare Signaturen aufweisen, die tumorfördernde Signalwege, Arzneimittelresistenz und ein erhöhtes Metastasierungspotenzial aufweisen. Diese Ergebnisse wurden in einer unabhängigen Kohorte von 150 Mesotheliom-Patientengeweben validiert. Bemerkenswert ist, dass Tumorregionen, die sarkomatoides Gewebe enthalten, Merkmale einer erhöhten Resistenz gegenüber oxidativem Stress aufwiesen eine kritische Anpassung der Tumorzellen für das Überleben.

In Zusammenarbeit mit dem Labor von Dr. Brian Cunniff untersuchte das Team dann die molekularen Signaturen menschlicher biphasischer Mesotheliom-Tumorzellen nach Behandlung mit dem irreversiblen PRX3-Inhibitor RSO-021, der derzeit in einer klinischen Phase-1/2-Studie bei Patienten mit bösartigem Pleuraerguss durch fortgeschrittene/metastasierende solide Tumore untersucht wird (NCT05278975). Die Behandlung mit RSO-021 kehrte die Gensignaturen um, die mit dem Übergang vom Epithel zum Sarkom in Verbindung gebracht werden, einschließlich der Herabregulierung von Hypoxie, Glykolyse und Genen, die mit dem Übergang vom Epithel zum Mesenchym (EMT) in Verbindung stehen. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass dieser Übergang, von dem man annahm, dass er von Natur aus unidirektional ist, möglicherweise von PRX3 abhängt, mit Medikamenten behandelt werden kann und nun reversibel ist.

"Sarkomatoide Tumore sind sehr resistent gegen Krebstherapien, und vielen Patienten gehen die verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten aus. Unsere Ergebnisse könnten eine medikamentöse "Achillesferse" gegen diese schreckliche Krankheit aufgedeckt haben", so Dr. Fennell, der die Studie vorstellte. "Die Möglichkeit, solche Tumore mit RSO-021 zu behandeln und sie in epitheloide Malignome umzuwandeln, könnte das Auftreten der aggressivsten Merkmale des Mesothelioms verzögern oder sogar verhindern. Außerdem könnte RSO-021 sie möglicherweise für andere Behandlungen sensibilisieren."

Details zur Präsentation

Abstrakt-Nummer: MA17.11

Session: MA17 Current Standards and Future Directions in Mesothelioma

Titel: Spatial Transformation in Mesothelioma Involves a Hypoxia-TGF Beta-EMT Axis that is Reversible via PRX3 Inhibition

Datum: Dienstag, 12. September, 10:45 AM UTC +8

Über RS Oncology

RS Oncology (RSO) ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase mit Sitz in Cambridge, Massachusetts, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Mesotheliom und andere Krankheiten weltweit durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse und ein innovatives Geschäftsmodell zu bekämpfen.

