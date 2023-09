United Clouds Vorzeigeplattform TV 2.0, die unter dem Markennamen EON TV weit verbreitet ist, erhält leistungsstarke Cyber-Abwehrmechanismen

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass United Cloud die Verimatrix Extended Threat Defense (XTD)-Technologien einsetzen wird, um den Schutz der unter dem Markennamen EON TV weit verbreiteten Vorzeigeplattform TV 2.0 weiter zu verbessern. United Cloud ist ein Innovationszentrum, das erstklassige Produkte und Lösungen für die Telekommunikations- und Medienbranche entwickelt und die Cybersecurity-Lösungen von Verimatrix zum Schutz von OTT-Streaming-Anwendungen nutzt.

Als eine der fortschrittlichsten TV-Plattformen in der Region verarbeitet TV 2.0 mehr als 50.000 Video-Assets und wird täglich über mehr als 1,5 Millionen Geräte genutzt. Die OTT-Streaming-Anwendungen für Android und iOS profitieren von Code-Polymorphismus und Obfuskation durch die XTD-Technologien von Verimatrix, wobei die Implementierung dazu beiträgt, der statischen Analyse des Anwendungscodes durch Kontrollfluss-, Arithmetik- und Symbolverschleierung sowie Abschnitts- und String-Verschlüsselung konsequent entgegenzuwirken. Die verstärkte Sicherheit gibt auch die Gewissheit, dass die Schutzanforderungen der Eigentümer von Inhalten erfüllt oder übertroffen werden.

"Unser Engagement für die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Streaming-Erlebnisses über unsere Vorzeigeplattform TV 2.0 mit erstklassiger Sicherheit hat uns dazu bewogen, uns mit Verimatrix zusammenzuschließen. Es ist offensichtlich, dass Verimatrix nicht nur die einzigartigen Anforderungen der Medien- und Unterhaltungsbranche versteht, sondern auch ein äußerst zuverlässiger Experte für den Schutz von Apps und die Abwehr mobiler Bedrohungen ist die perfekte Mischung für unser Unternehmen", sagte Sergej Berisaj, CTO United Cloud.

"Angesichts der zunehmenden Bedrohung von Streaming-Plattformen durch Cyberkriminelle, die versuchen, Schwachstellen auszunutzen und den Betrieb zu stören, sind ein umfassender Schutz des Codes und eine Überwachung der Bedrohungen absolut notwendig", sagte Asaf Ashkenazi, CEO bei Verimatrix. "Mit der Entscheidung für Verimatrix XTD nimmt United Cloud eine proaktive Haltung ein, um die Abwehrkräfte zu stärken und die Kontinuität des Unternehmens sicherzustellen. XTD stellt einen robusten Schutzschild um den Kern-Anwendungscode, um selbst Zero-Day-Bedrohungen zu neutralisieren, und versetzt Kunden in die Lage, neue Arten von Endpunkt-Bedrohungen zu erkennen und auf sie zu reagieren. Dank dieser leistungsstarken, mehrschichtigen Sicherheit kann United Cloud seine Plattform mit ruhigem Gewissen expandieren. Wir freuen uns sehr, sie als neuestes Mitglied in der Verimatrix XTD-Kundenfamilie begrüßen zu dürfen."

Wenn Sie mehr über die komplette Palette der Cybersicherheitslösungen von Verimatrix für Anwendungen erfahren möchten, besuchen Sie bitte: www.verimatrixcybersecurity.com.

Über United Cloud

United Cloud, das Innovationszentrum, entwickelt erstklassige Produkte und Lösungen für die Telekommunikations- und Medienbranche. Die mehr als 340 technischen Fachleute arbeiten an 15 End-to-End-Produktlinien in 5 Zentren in der gesamten CEE-Region. EON TV von United Cloud gehört zu den fortschrittlichsten Streaming-Plattformen, die auf einem Markt mit mehr als 40 Millionen Menschen verfügbar sind. United Cloud ist Teil der United Group, einem führenden Multi-Play-Kommunikations- und Medienanbieter in Südosteuropa.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um alles zu sichern, von Premium-Filmen und Live-Streaming-Sport bis hin zu sensiblen Finanz- und Gesundheitsdaten sowie kritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230913906245/de/

