"Inklusives Kapital: Förderung von Unternehmerinnen auf globaler Ebene" wird den Dialog zwischen Interessenvertretern im Ökosystem des Frauenunternehmertums anregen

Im Rahmen der 78. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen kündigt der Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) eine zentrale Veranstaltung an, die die drängende Finanzierungslücke von Unternehmen unter weiblicher Führung beleuchtet. Die Initiative ist eine Zusammenarbeit von UN-Organisationen, Mary Kay Global, Yildiz Holding und der Women Entrepreneurs Act (WE Act)-Initiative der Women20 (W20)-Länder, die alle am WEA mitwirken.

"Inklusives Kapital: Förderung von Unternehmerinnen auf globaler Ebene"

Konferenzraum 2, Hauptsitz der Vereinten Nationen, NYC

Donnerstag, 21. September 2023. Zeit: 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr Eastern Time

Die Veranstaltung zielt darauf ab, den Dialog zwischen den Interessenvertretern im Ökosystem des Frauenunternehmertums zu fördern. Die Diskussionen werden sich um die finanziellen Herausforderungen drehen, denen sich Unternehmerinnen gegenübergestellt sehen, die Bedeutung inklusiven Investierens und die Notwendigkeit, dass institutionelle und unternehmerische Einrichtungen eine geschlechtergerechte Perspektive in ihren Entscheidungsprozessen übernehmen.

"Durch die Gründung des Women's Entrepreneurship Accelerator hat Mary Kay dazu beigetragen, einen neuen Weg der Intervention für den privaten Sektor zu ebnen", sagte Deborah Gibbins, Chief Operating Officer und Chief Financial Officer von Mary Kay Inc. "Der WEA ist ein wegweisendes Partnerschaftsmodell, bei dem die Vereinten Nationen, öffentliche und private Sektoren, zivilgesellschaftliche Organisationen und Politikexperten gemeinsam arbeiten, um die Welt MIT und FÜR Unternehmerinnen zu transformieren."

Der Abend wird mit Begrüßungsworten der Führungsebene von UN Women beginnen, gefolgt von einer Einführung von Fulya Fraser, Chief Growth Officer bei Pladis Teil der Unternehmensgruppe Yildiz Holding.

Zwei Podiumsveranstaltungen werden tief in die folgenden Themen eintauchen:

Vorantreiben der Agenda 2030 durch Frauenunternehmertum - Die von Virginia Littlejohn, Global Coordinator für den Women Entrepreneurs Act (WE Act), moderierte Sitzung ist auf die Umsetzung von W20 ausgerichtet. In der Sitzung wird die "Billionen-Dollar-Chance bei der Unterstützung von Unternehmerinnen" erkundet sowie die potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen, wenn von Frauen geführte Unternehmen finanzielle Barrieren überwinden. Unter den angesehenen Rednern befinden sich Führungskräfte von UN-Partnerorganisationen des WEA. Globales Handeln für Frauenunternehmertum - In der Sitzung werden wichtige Projekte und Programme zum Frauenunternehmertum beleuchtet mit Erkenntnissen von internationalen Entwicklungsführern wie Adriana Carvalho (W20Brasilien), Wendy Teleki (Weltbank), Marie-Christine Oghly (Femmes Chefs d' Entreprise Mondiales FCEM), Catherine Bosshart (Business and Professional Women BPW), Anne Ravanona (Global InvestHER), Deborah Gibbins, Mary Kay Global, Lamia Kamal-Chaoui (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD).

Die Grundsatzrede wird Shazi Visram, Gründer und CEO der Marken von Happy Family halten.

Anmeldungen für eine persönliche Teilnahme am Hauptsitz der UN in New York werden bis Sonntag, 17. September 2023 um 23:59 Uhr Eastern Time entgegengenommen. Für diejenigen, die nicht persönlich teilnehmen können, wird die Veranstaltung auf der Website Web TV der Vereinten Nationen live übertragen.

Über den Women's Entrepreneurship Accelerator

Der Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) ist eine Multi-Stakeholder-Partnerschaft zur Förderung des Unternehmertums von Frauen, die während der UNGA 74 gegründet wurde. Dabei kommen sechs Organisationen der UN zusammen: Die Internationale Arbeitsorganisation (International Labour Organization, ILO), das Internationale Handelszentrum (International Trade Centre,ITC), die Internationale Fernmeldeunion (International Telecommunication Union, ITU), das UN-Entwicklungsprogramm (United Nations Development Programme, UNDP), der United Nations Global Compact (UNGC), UN Women und Mary Kay Inc., um bis 2030 fünf Millionen Unternehmerinnen zu fördern.

Oberstes Ziel der Initiative ist es, den Entwicklungsbeitrag des weiblichen Unternehmertums zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) zu maximieren, indem ein förderliches Ökosystem für Unternehmerinnen auf der ganzen Welt geschaffen wird. Der Accelerator ist ein Beispiel für die transformative Kraft einer Multi-Partnerschaft von einzigartiger Größenordnung, die das Potenzial von Unternehmerinnen ausschöpfen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter we-accelerate. Folgen Sie uns auf: Twitter/X (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

