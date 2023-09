FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kims Besuch in Russland:

"Kim Jong-un konnte dem russischen Präsidenten gönnerhaft versichern, er unterstütze dessen Entscheidungen in dem "heiligen Krieg" gegen den Imperialismus ohne Einschränkung. Für diese Unterstützung kann Kim handfeste materielle Gegenleistungen verlangen. Nahrungsmittel für das heruntergewirtschaftete Land sind das eine. Militärtechnik zum Beispiel für Raketen sind das andere. Spätestens an diesem Punkt kommt dann eine Macht ins Spiel, die diesmal nicht mit am Tisch saß. Dass Peking mit dem Waffenprogramm des Nordkoreaners uneingeschränkt glücklich sei, kann man nicht sagen. Je stärker Kim Jong-un militärisch wird, desto eher könnte er sich unmittelbarem chinesischen Einfluss zu entziehen versuchen. Putin läuft Gefahr, in seiner Not auf das falsche Pferd zu setzen. Ohne China ist er noch schwächer als ohnehin."/yyzz/DP/ngu