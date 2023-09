LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu von der Leyen:

"Die Aufgaben sind gigantisch, und sie gehen weit über den Klimaschutz heraus. Die Wirtschaft ächzt unter Regulierung und EU-Bürokratie. Darüber geht sie hinweg. Wie will Europa seine Größe und ökonomische Potenz in politischen Einfluss ummünzen und sein Zwergen-Dasein auf der Weltbühne überwinden? Was, wenn demnächst wieder Donald Trump im Weißen Haus sitzt? Die EU ist nicht annähernd so einig und geschlossen, wie von der Leyen es den Europäern weismachen will. Europa braucht eine positive Erzählung, die den Menschen Zuversicht gibt, bevor an die Aufnahme neuer Mitglieder zu denken ist. Doch die blieb von der Leyen ebenso schuldig wie Hinweise zu ihrer persönlichen Zukunft."/yyzz/DP/ngu