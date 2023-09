Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Plug Power ist an den Aktienmärkten unter dem Strich deutlich mehr wert als Nel Asa und Co. - die US-Amerikaner bringen trotz Kursrücksetzern immerhin eine Marktkapitalisierung von annähernd 5 Milliarden Euro auf das Parkett. Dennoch: Plug Power verlor auch am Mittwoch wieder minimal. Zwar ist die Aktie nur um -0,4 % leichter geworden. Dies ist dennoch bei weitem kein ermutigendes Ergebnis. In den fünf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...