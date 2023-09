© Foto: Frank Rumpenhorst - dpa



Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Unternehmenstermine

08:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Familienversicherung, Halbjahreszahlen

10:00 Uhr, Deutschland: Chemieverband VCI legt Bericht zum zweiten Quartal vor

10:00 Uhr, Irland: Ryanair, Hauptversammlung

22:05 Uhr, USA: Adobe, Q3-Zahlen



Konjunkturdaten



01:50 Uhr, Japan: Kernrate Maschinenaufträge 7/23

06:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 7/23 (endgültig)

07:00 Uhr, Finnland: Verbraucherpreise 8/23

08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 8/23

08:30 Uhr, Schweiz: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 8/23

14:15 Uhr, EU: EZB Zinsentscheidung (14.45 h Pk)

14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 8/23

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 8/23

16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 7/23

