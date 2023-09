Der DAX eröffnete am Vortag mit einem Gap-down und erreichte im Tagestief 15.560 Punkte und damit den Unterstützungsbereich um 15.550 Punkte. In der Folge konnte der Leitindex wieder hochziehen und bei 15.642 Punkten aus dem Handel gehen. Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen Donnerstag im Bereich von 15.700 Punkten höher. Der Bereich um 15.700 Punkte stellt zudem einen wichtigen Widerstand dar. Kommt es hier zu einem nachhaltigen Durchbruch ...

