MOBILFUNKFREQUENZEN - Die Bundesnetzagentur schlägt vor, die auslaufenden Nutzungsrechte für die Mobilfunkfrequenzen um fünf Jahre zu verlängern und damit zunächst nicht mit einer Auktion zu versteigern. "Unsere vorrangigen Ziele sind die Verbesserung der Versorgung für alle Verbraucher und die weitere Förderung des Wettbewerbs. Wir erwägen, die bestehenden Nutzungsrechte zu verlängern, um kurzfristig ausreichend Planungs- und Investitionssicherheit herzustellen", sagte Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur. Bei den Frequenzen geht es um die Bereiche 800 Megahertz, 1.800 MHz und 2.600 MHz und wie sie von 2026 an bereitgestellt werden. (FAZ)

CCS-Technologie - Die Grünen denken bei der CCS-Technologie um. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung geht aus dem Entwurf für das Wahlprogramm zur Europawahl 2024 hervor, dass sich die Partei für die lange hart kritisierte unterirdische Speicherung von CO2 öffnen will. Um die Klimaziele zu erreichen, müsse man zwar raus aus Kohle, Öl und Gas und rein in erneuerbare Energien und Wasserstoff, mahnt das Papier, das an diesem Donnerstag in Berlin vorgestellt werden soll. "In einigen wenigen Branchen wird es aber auch in Zukunft Emissionen geben, die schwer oder nach heutigem Stand der Technologie gar nicht zu vermeiden sind, etwa in der Zementindustrie", heißt es. (Süddeutsche Zeitung)

