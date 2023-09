San Francisco (ots/PRNewswire) -MoEngage, die auf Erkenntnissen basierende Plattform zur Kundenbindung, wurde als Leader in IDC MarketScape: Worldwide Omni-Channel-Marketing-Plattformen für B2C-Unternehmen 2023 Anbieterbewertung (doc US49727423, August 2023) genannt.Die Omni-Channel-Plattform von MoEngage ermöglicht Unternehmen die Kommunikation mit Kunden über verschiedene Kanäle wie Push-Benachrichtigungen, E-Mail, SMS, Website, soziale Medien, WhatsApp und mehr. Die Plattform versetzt Unternehmen in die Lage, ihre Kundenbeziehungen zu vertiefen und die Kundenbindung zu erhöhen, indem sie jedem Kunden über alle Kanäle hinweg eine personalisierte, relevante und zeitnahe Kommunikation bietet."Wir glauben, dass dies ein Beweis für unser Engagement ist, die Anforderungen von Unternehmenskunden zu erfüllen, indem wir Omni-Channel-Anwendungsfälle in den Vordergrund stellen und unseren globalen Go-to-Market-Fokus erweitern. In den letzten zwei Jahren hat sich die Bedeutung des Omni-Channel-Marketings in Bezug auf die Kundenbindungsstrategien von Verbrauchermarken dramatisch verändert. Wir werden weiterhin neue Funktionen entwickeln, Integrationen vorantreiben und unseren lokalen Support verstärken, um Marken dabei zu helfen, über eine Vielzahl von Kanälen und Touchpoints mit ihren Kunden in Verbindung zu bleiben", so Raviteja Dodda, CEO und Mitbegründer von MoEngage.Die IDC MarketScape-Studie befasst sich mit Lösungen, die explizit auf das Management von Marketing-Kampagnen ausgerichtet sind, insbesondere auf Omni-Channel-Outreach. Marketingexperten sollten diese Studie als Ausgangspunkt für eine Vorauswahl von Anbietern nutzen (oder neue Überlegungen anstellen), aber auch einzelne Lösungen auf der Grundlage ihrer spezifischen Anforderungen testen.Informationen zu IDC MarketScapeDas IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet ein klares Rahmenwerk, mit dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie aktuelle und zukünftige Erfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen bietet Käufern von Technologie eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.Informationen zu MoEngageMoEngage ist eine auf Erkenntnissen basierende Plattform zur Kundenbindung, der mehr als 1.200 globale Verbrauchermarken wie Ally Financial, McAfee, Flipkart, Domino's, Nestle, Deutsche Telekom, Travelodge und andere vertrauen. MoEngage gibt Marketingexperten und Produktverantwortlichen Einblicke in das Kundenverhalten und die Möglichkeit, auf der Grundlage dieser Einblicke zu handeln, um Kunden über das Internet, mobile Geräte, E-Mail, soziale Netzwerke und Messaging-Kanäle anzusprechen. Verbrauchermarken in 35 Ländern nutzen MoEngage, um jeden Monat digitale Erlebnisse für über 1 Milliarde Kunden zu schaffen. MoEngage unterhält weltweit 13 Niederlassungen und verfügt über die Unterstützung von Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast und Helion Ventures. MoEngage wird von Kunden als einer der bevorzugtesten Anbieter für Multichannel-Marketing bezeichnet und genießt in den Berichten von Gartner, Forrester und G2 hohe Anerkennung.Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.moengage.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1742120/image_5013157_21016134_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/moengage-wird-als-leader-im-idc-marketscape-weltweite-omni-channel-marketing-plattformen-fur-b2c-unternehmen-2023-genannt-301927320.htmlPressekontakt:Shalini Devji-Jethwa,Direktorin für Marketing,Europa,+447725 014549,shalini@moengage.comOriginal-Content von: MoEngage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153074/5602562