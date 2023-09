Der amerikanische Industriekonzern Curtiss-Wright Corporation (ISIN: US2315611010, NYSE: CW) schüttet am 12. Oktober 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 20 US-Cents je Aktie aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 29. September 2023. Im Mai 2023 wurde die Quartalsdividende um 5 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern seinen Aktionären ...

Den vollständigen Artikel lesen ...