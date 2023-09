DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Die Markterwartungen für die Zinsentscheidung der EZB haben sich gedreht: Preiste der Euro-Short-Term-Rate-Forward (ESTR) am Montag eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte noch zu 40 Prozent ein, waren es am Mittwochabend 63 Prozent. Ursache dürfte vor allem eine Meldung von Reuters sein, wonach die EZB-Stabsprojektionen nicht wie allgemein erwartet eine Abwärtsrevision der Inflationsprognose für nächstes Jahr bringen werden, sondern eine Aufwärtsrevision. Wie Reuters unter Berufung auf "eine Quelle mit direkter Kenntnis der Diskussionen" berichtete, sieht die Projektion eine Inflation von über 3 Prozent vor. Das sei ein Argument für eine weitere Zinserhöhung, wobei es noch keinen offiziellen Vorschlag für die geldpolitischen Entscheidungen gebe. Die zitierte Quelle sagte demnach außerdem, dass die allgemein im Fokus stehende Prognose für 2025 weniger wichtig sei, weil sich die längerfristigen EZB-Prognosen als wenig zielgenau erwiesen hätten.

Der Prognose-Konsens befragter Volkswirte, der - ohnehin nur knapp - unveränderte Zinsen vorhersagte, ist damit nicht mehr aussagekräftig. 24 der 42 befragten Analysten hatten erwartet, dass die Leitzinsen unverändert bleiben würden. Der Rest rechnete mit Erhöhungen um 25 Basispunkte.

Ausgeschlossen ist damit aber nicht, dass sich der EZB-Rat tatsächlich dazu entschließen wird, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Die Analysten der Deutschen Bank dazu: "Eine Inflationsprognose für 2024 von über 3 Prozent wäre ... keine große Überraschung." Allerdings sei die Tatsache eines solchen Lecks am Tag vor der Zinsentscheidung "für die EZB ungewöhnlich".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, Ergebnis 1H

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 4,25% zuvor: 4,25% Einlagensatz PROGNOSE: 3,75% zuvor: 3,75% - US 14:30 Einzelhandelsumsatz August PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 216.000 Erzeugerpreise August PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:00 Lagerbestände Juli PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.708,00 +0,4% E-Mini-Future S&P-500 4.481,75 +0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 15.423,50 +0,4% Nikkei-225 33.180,03 +1,4% Schanghai-Composite 3.124,94 +0,1% Hang-Seng-Index 17.952,44 -0,3% +/- Ticks Bund -Future 130,79 +16 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 15.654,03 -0,4% DAX-Future 15.643,00 -0,5% XDAX 15.636,46 -0,5% MDAX 27.055,95 -0,1% TecDAX 3.079,56 +0,1% EuroStoxx50 4.223,48 -0,4% Stoxx50 3.946,95 -0,4% Dow-Jones 34.575,53 -0,2% S&P-500-Index 4.467,44 +0,1% Nasdaq-Comp. 13.813,59 +0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,63 +4

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer kleinen Erholung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer für die Eröffnung am Donnerstag. Der DAX wird etwa 0,3 Prozent im Plus erwartet knapp über der 15.700er Marke. Händler sprechen von einer technischen Stabilisierung, nachdem der Unterstützungsbereich bei gut 15.500 Punkten der Bären-Attacke am Mittwoch erneut Stand gehalten hatte. Der Markt wartet nun auf die EZB-Sitzung am Nachmittag. In der EZB gibt es zwei Lager, das eine wird wegen der hohen Inflation voraussichtlich für eine Zinserhöhung plädieren, das andere ist wegen der schwachen Konjunktur dagegen. Welches Lager sich durchsetzt, ist laut Marktteilnehmern schwierig vorherzusagen. Als ebenfalls wichtig werden am Nachmittag die US-Daten zur Erzeugerpreisentwicklung und den Einzelhandelsumsätzen angesehen.

Rückblick: Etwas leichter - Das 10-Monatshoch beim Ölpreis schürte Sorgen vor einer länger hoch bleibenden Inflation, und diese Angst lasse wiederum die Zinsen steigen, hieß es zur weiter eingetrübten Stimmung am Aktienmarkt. Dazu kam ein Agenturbericht, laut dem die Inflationsprojektion der EZB für das kommende Jahr bei über 3 Prozent liegen soll, worauf die am Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der EZB am Donnerstag um 25 Basispunkte in der Spitze auf rund 70 Prozent deutlich stieg. Nach einer Gewinnwarnung von American Airlines gerieten Aktien europäischer Luftfahrtgesellschaften unter Druck. Lufthansa verloren 1,1, Air France 1,5 und IAG 2,9 Prozent. Inditex verloren nach Zahlen 0,5 Prozent. Sie waren im Rahmen der Erwartungen ausgefallen und wurden zum Anlass für Gewinnmitnahmen genommen. Die Aktien von Windenergieunternehmen stiegen, nachdem die EU ankündigte, ein Maßnahmenpaket zur Unterstützung der Branche zu schnüren. Nordex legten um 5,2, Vestas um 5,3 und Siemens Energy um 1,3 Prozent. Beim Ölriesen BP (-2,8%) nahm der Unternehmenschef überraschend den Hut. Der Kurs des Pharmariesen Novo Nordisk halbierte sich. Grund ist ein Aktiensplit, statt einer halten Aktionäre nun zwei Aktien.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Hamburger Hafen und Logistik machten einen Satz um 49 Prozent auf 17,20 Euro. Die Stadt Hamburg holt die Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) bei ihrer börsennotierten Hafengesellschaft ins Boot. MSC mit Sitz in der Schweiz bietet 16,75 Euro je HHLA-Aktie. Der Kurs stieg über den Gebotspreis, weil der Milliardär Klaus-Michael Kühne ein Gegenangebot erwägt. Teamviewer (+1,8%) profitierten eher moderat davon, dass das Unternehmen wie schon länger angekündigt seinen Trikotsponsorvertrag mit Manchester United reduziert und dadurch "erheblich Einsparungen" erwartet. Aroundtown gewannen 7,6 Prozent nach einem positiven Analystenkommentar. Im DAX ging es für Bayer nach einem negativen Analystenkommentar um 4,6 Prozent nach unten.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffällige Bewegungen bei Einzelwerten wurden am Mittwoch nicht beobachtet.

USA - AKTIEN

Gut behauptet - Die mit SPannung erwartetetn US-Verbraucherpreise für August sorgten kaum für Bewegung. Wie erwartet nahm der Inflationsdruck aufgrund deutlich gestiegener Benzinpreise zu, die Kernrate verringerte sich im Jahresvergleich aber von 4,7 Prozent im Juli auf 4,3 Prozent, wobei sie aber auf Monatssicht einen Tick stärker stieg als erwartet. Die Daten dürften der US-Notenbank den Weg für unveränderte Zinsen auf der in der kommenden Woche anstehenden Sitzung freimachen, hieß es. Allerdings wird eine Zinserhöhung auf der folgenden Sitzung im November weiter für möglich ghehalten. American Airlines sackten um 5,7 Prozent ab. Die Fluggesellschaft hatte ihre Gewinnprognose gesenkt. Daneben warnten die beiden Billigflieger Frontier Group (-9,2%) und Spirit Airlines (-6,3%) vor einem rückläufigen Passagieraufkommen im Herbst. Moderna rückten 3,2 Prozent vor. In einer Studie war festgestellt worden, dass eine experimentelle Grippeimpfung mehr Antikörper erzeugt als bereits zugelassenen Impfstoffe. Apple (-1,2%) litten darunter, dass in Frankreich ein Rückruf des älteren Modells iPhone 12 droht wegen zu hoher Strahlung. T-Mobile US (+1%) übernimmt vom US-Kabel- und Unterhaltungskonzern Comcast (unverändert) für einen Milliardenbetrag Mobilfunk-Frequenzen.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,99 -4,2 5,04 57,5 5 Jahre 4,40 -3,0 4,43 40,3 7 Jahre 4,35 -3,2 4,38 37,5 10 Jahre 4,26 -2,5 4,28 37,9 30 Jahre 4,35 -0,6 4,35 37,5

Am Anleihemarkt sanken die Renditen, nachdem am Zinsterminmarkt die Erwartung einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank in der kommenden Woche auf nur noch 3 Prozent gesunken ist nach den US-Arbeitsmarktdaten vom vergangenen Freitag und den nun vorgelegten Verbraucherpreisdaten für August.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0751 +0,2% 1,0730 1,0742 +0,4% EUR/JPY 158,16 +0,0% 158,12 158,39 +12,7% EUR/CHF 0,9588 +0,0% 0,9586 0,9584 -3,1% EUR/GBP 0,8598 +0,1% 0,8591 0,8597 -2,9% USD/JPY 147,11 -0,2% 147,37 147,44 +12,2% GBP/USD 1,2504 +0,1% 1,2489 1,2496 +3,4% USD/CNH 7,2735 +0,0% 7,2718 7,2701 +5,0% Bitcoin BTC/USD 26.245,12 +0,5% 26.245,12 26.221,92 +58,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich nach der Veröffentlichung der Verbraucherpreise gut behauptet. Der Dollarindex stieg um 0,1 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,04 88,52 +0,6% +0,52 +13,7% Brent/ICE 92,37 91,88 +0,5% +0,49 +12,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben nach den deutlichen Vortagesaufschlägen auf hohem Niveau leicht um knap ein halbes Prozent nach. Auf die Preise drückte auch, dass die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche wider Erwartungen kräftig gestiegen waren.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.909,53 1.908,33 +0,1% +1,20 +4,7% Silber (Spot) 22,77 22,88 -0,5% -0,11 -5,0% Platin (Spot) 906,55 905,00 +0,2% +1,55 -15,1% Kupfer-Future 3,81 3,79 +0,4% +0,01 -0,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab in Reaktion auf die Inflationsdaten leicht nach; die Feinunze ermäßigte sich um 0,2 Prozent auf 1.910 Dollar. Die Daten hätten wenig Klarheit über den weiteren Kurs der Fed gebracht, sagte Han Tan, Chef-Marktanalyst bei Exinity. Die leicht gestiegene Kerninflation könnte "Wetten auf eine weitere Fed-Zinserhöhung am Leben erhalten" und damit den Goldpreis bremsen.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

DEUTSCHLAND - Energiepolitik

Das Bundeskabinett hat eine Verordnung zur Beschleunigung des Netzanschlusses von Erneuerbaren Anlagen und zum Abbau von Hürden beschlossen. Von den Änderungen sollen speziell Photovoltaik-Dachanlagen sowohl auf gewerblichen als auch auf privat genutzten Immobilien profitieren.

EZB-BANKENAUFSICHT

Bundesbankvizepräsidentin Claudia Buch soll Chefin der EZB-Bankenaufsicht werden.

PANAMAKANAL

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der niedrigen Wasserstände musste der Schiffsverkehr auf dem Panamakanal bereits eingeschränkt werden, mit entsprechend langen Warteschlangen als Konsequenz. Da sich das Problem auf absehbare Zeit nicht lösen wird, sinnt die Kanalverwaltung auf Alternativen, um den normalen Betrieb der künstlichen Wasserstraße sicherzustellen. Dazu gehört der Bau eines neuen Stausee.

KLEO CONNECT

Das Bundeskabinett hat nach Informationen von Dow Jones Newswires die vollständige Übernahme des deutschen Satellitenunternehmens Kleo Connect durch seinen chinesischen Mehrheitsaktionär Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) abgelehnt.

ARM

Der britische Chip-Designer gibt seine Aktien beim weltgrößten Börsengang des Jahres am oberen Ende der Preisspanne zu je 51 Dollar aus. Arm wird damit mit rund 54,5 Milliarden Dollar bewertet. Die Preisspanne lag zwischen 47 und 51 Dollar.

NIKOLA

Der Lastwagenhersteller will Ende des Monats mit dem Verkauf seiner Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw beginnen. Man habe 210 unverbindliche Bestellungen für die neue Lkw-Reihe erhalten, unter anderem von großen Flottenbetreibern, so das Unternehmen.

