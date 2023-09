Der Donnerstag steht im Zeichen der Geldpolitik. Am frühen Nachmittag trifft die EZB ihre Zinsentscheidung. Es ist so spannend wie selten zuvor.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) über der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0752 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von aktuell 0,9587 nahezu unverändert seit dem Vorabend. Auch der US-Dollar hat sich...

