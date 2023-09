Cognitive Experience gleicht blitzschneller Problemlösung

Linksys, eine Kultmarke im Bereich Konnektivität für Eigenheime und kleine Büros, kündigt in einer Absichtserklärung seine neue Cognitive Experience-Technologie an. Cognitive Experience bringt eine völlig neue Ebene der Intelligenz zum Netzwerk mit modernsten technologischen Funktionen, die speziell entwickelt wurden, um das Benutzererlebnis zu verbessern und zu optimieren.

Im Technologiebereich bezieht sich der Begriff "kognitiv" auf "denkende Technologien", die deterministisch entweder durch Benutzerwahl oder Automatisierung Probleme lösen können. Cognitive Experience wurde auf Basis von Benutzereingaben und Feedback entwickelt und konzentriert sich darauf, Zeit und Aufwand zu sparen, indem der Prozess zur Meldung technischer Probleme an den Kundensupport automatisiert wird.

"Derzeit handelt es sich bei 50 unserer Support-Anrufe um 'leere' Gespräche, bei denen niemand spricht, während unsere Guardians die Protokolle und Netzwerkinformationen überprüfen, während der Kunde am Telefon ist", sagte Lucas Peterson, Leiter Product Support bei Linksys. "Mit Cognitive Experience von Linksys erhalten wir alle benötigten Informationen automatisch im Voraus, sodass unsere Guardians sie überprüfen und diagnostizieren können, bevor sie den Kunden anrufen. Dies in Kombination mit unserer Fähigkeit, vorübergehend das Netzwerk gemeinsam mit der Zustimmung des Kunden zu verwalten, versetzt uns in die Lage, Probleme blitzschnell zu lösen."

Cognitive Experience ermöglicht es den Linksys-Kundendienstmitarbeitern, ein technisches Problem aus der Ferne zu analysieren, damit sie, wenn sie sich mit dem Benutzer in Verbindung setzen, alle notwendigen Informationen haben, um das Problem anzugehen. Die Kundendienstmitarbeiter können dann den technischen Support remote über Ihr Netzwerk verwalten. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Zugriff auf das Netzwerk zu gewähren oder zu entziehen. Dies ermöglicht es den Kundendienstmitarbeitern, Probleme effektiv in blitzschneller Zeit anzugehen.

In der Phase 1 der Implementierung beinhalten die Funktionen von Cognitive Experience schwerpunktmäßig Folgendes:

Falls sie ein Problem mit Ihrem WiFi-Netzwerk haben, kann Cognitive Experience einen Test Ihres Netzwerks durchführen

Sie können über die Linksys-App ein Störungsticket öffnen, um einen Anruf von den Kundendienstmitarbeitern von Linksys zu erhalten

Ein Mitarbeiter wird den Bericht überprüfen und kann mit Ihrer Erlaubnis problemlos auf Ihr Netzwerk zugreifen, um das Problem zu lösen

Cognitive Experience führt eine Netzwerkprüfung durch, um zusätzliche potenzielle Probleme zu identifizieren

Die Phase 1 von Cognitive Experience von Linksys soll bis zum Ende dieses Kalenderjahres abgeschlossen sein. Cognitive Experience wird ihr Debüt mit Produkten aus der Linksys-Designer-Serie bis zum Ende des Jahres feiern. Ab 2024 wird Cognitive Experience auch in anderen Linksys-Produkten verfügbar sein.

Die Phase 2 von Cognitive Experience von Linksys befindet sich derzeit in der Entwicklung und umfasst neue "intelligente Benachrichtigungen", die die von Ihrem Netzwerk gewonnen Erkenntnisse vermenschlichen oder personalisieren und auf sinnvolle Weise darstellen.

Beispiele für intelligente Benachrichtigungen:

Wenn das WAN eines Netzwerks ausfällt, überprüfen wir, ob das Heimnetzwerk funktioniert, und senden dann eine Benachrichtigung über den WAN-Ausfall.

Wenn das WAN eines Netzwerks wieder funktioniert, überprüfen wir es und testen das Heimnetzwerk erneut. Anschließend senden wir Benachrichtigungen über die Wiederherstellung des WAN und die Verfügbarkeit des Heimnetzwerks

Benutzer können bestimmte Geräte auswählen, um benachrichtigt zu werden, wenn sie das Netzwerk verlassen und ihm wieder beitreten

Zu dem Produktangebot der Designer Series, das Cognitive Experience beinhaltet, gehören:

Velop Pro 6E derzeit in den USA erhältlich bei Amazon, Best Buy und Linksys.com

Velop Pro 7 voraussichtlich verfügbar im September/Oktober, Vorbestellungen sind bei Amazon und Best Buy möglich

Velop Micro Router 6 voraussichtlich verfügbar im Oktober/November

Velop Micro Mesh 6 voraussichtlich verfügbar im Oktober/November

Über Linksys

Wir bei Linksys lieben Einfachheit und vermeiden Komplexität. Linksys ist eine Kultmarke, die im Bereich Connectivity für Eigenheime und kleine Büros ihr 35. Jubiläum feiert. Linksys wurde mehrfach für seine einfachen, schnellen, zuverlässigen und erschwinglichen Produkte ausgezeichnet. Sie werden dort installiert, wo es keine IT gibt in Wohnungen und kleinen Büros.

