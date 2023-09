Der Tabakkonzern Philip Morris International Inc. (ISIN: US7181721090, NYSE: PM) gibt eine Anhebung der Quartalsdividende um 2,4 Prozent bekannt. Aktionäre erhalten nun eine vierteljährliche Ausschüttung in Höhe von 1,30 US-Dollar (zuvor: 1,27 US-Dollar) je Anteilsschein. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 5,20 US-Dollar nach zuvor 5,08 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Beim aktuellen Aktienkurs von 95,25 US-Dollar beträgt die Dividendenrendite ...

