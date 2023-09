Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nvidia hat als KI-Aktie immer noch einen erstklassigen Stand bei zahlreichen Analysten - aktuell ist die Aktie vor allem bei Bernstein beliebt. Dort bestätigte man: Outperform mit Kursziel 675 Dollar. Am Mittwoch dann zog die Aktie erstmals in der laufenden Woche richtig an - endlich. Die Notierungen sind damit wieder auf dem Weg nach oben. Der Aufwärtstrend ist noch nicht massiv, er ist aber immerhin ordentlich ...

