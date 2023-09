DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Google entlässt Hunderte von Mitarbeitern aus dem Bereich Personalbeschaffung. Als Grund nannte die Google-Mutter Alphabet, dass die Personalvermittler mit einem geringeren Volumen an Anfragen zu kämpfen hätten. Die Verringerung des Personalbestands von Google auf globaler Basis sei jedoch nicht Teil eines groß angelegten Stellenabbaus sein. "Wir investieren weiterhin in Top-Ingenieure und technische Talente, während wir gleichzeitig das Tempo unserer Einstellungen insgesamt deutlich verlangsamen", sagte Google-Sprecherin Courtenay Mencini. Das Nachrichtenportal Semafor hatte zuvor über die Entlassungen berichtet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 Adobe Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz August PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 216.000 Erzeugerpreise August PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.481,00 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.423,75 +0,4% Nikkei-225 33.235,36 +1,6% Hang-Seng-Index 18.074,96 +0,4% Kospi 2.562,50 +1,1% Schanghai-Composite 3.126,94 +0,1% S&P/ASX 200 7.199,40 +0,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Trotz einiger mahnender Stimmen lesen Börsianer an den Aktienbörsen positive Signale aus den US-Inflationsdaten für August heraus. Mehrheitlich verzeichnen die Börsen der Region Aufschläge. Der Optimismus sei gestiegen, dass die US-Notenbank die erhoffte Zinserhöhungspause einlegen werde, heißt es. Der in Asien fallende Dollar untermauert die Sicht einer nahenden Zinspause in den USA. In Japan steigt der Nikkei-225 besonders deutlich. Für Auftrieb sorgen auch Aussagen des Regierungsvertreters Yoshitaka Shindo. Er betonte die Notwendigkeit umfangreicher Wirtschaftsmaßnahmen durch der Regierung und die Nutzung aller politischen Instrumente. Elektroniktitel zählen zu den Favoriten mit der Hoffnung auf eine US-Zinserhöhungspause. Der Sektor reagiert besonders sensibel auf Änderungen bei den Marktzinsen. In Südkorea geht es in ähnlicher Größenordnung nach oben. Auch hier sind es Technologietitel, die stützen. In China hinken die Börsen mit den dort herrschenden Konjunktursorgen hinterher. Unter den Automobilherstellern verlieren BYD 3 und SAIC Motor 3,1 Prozent. Die EU hatte eine Prüfung von Importbeschränkungen bei chinesischen Autos wegen staatlicher Subventionen angekündigt und auf das Schicksal der einstigen europäischen Solarindustrie verwiesen, die durch billige China-Importe weitgehend zerstört worden war.

US-NACHBÖRSE

Harpoon Therapeutics verloren 1,8 Prozent mit der Ankündigung, dass AbbVie (+0,3%) eine exklusive Lizenzoption für das Medikament HPN217 nicht ausüben werde. Ibex brachen nach Vorlage schwacher Geschäftszahlen um 11,1 Prozent ein. Semtech ermäßigten sich um 5,1 Prozent und litten unter der Erwartung des Unternehmens, im dritten Quartal roten Zahlen zu schreiben. Analysten hatten im Konsens mit einem Gewinn gerechnet. Das Unternehmen stellte zudem für das dritte Quartal Umsätze unter Markterwartung in Aussicht. Nach Veröffentlichung von Viertquartalszahlen büßten Radiant Logistics rund 7 Prozent ein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.575,53 -0,2% -70,46 +4,3% S&P-500 4.467,44 +0,1% 5,54 +16,4% Nasdaq-Comp. 13.813,59 +0,3% 39,97 +32,0% Nasdaq-100 15.348,53 +0,4% 58,79 +40,3% Mi. Di. Umsatz NYSE (Aktien) 872 Mio 772 Mio Gewinner 1.134 1.361 Verlierer 1.747 1.520 Unverändert 123 114

Gut behauptet - Die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für August sorgten kaum für Bewegung. Wie erwartet nahm der Inflationsdruck aufgrund deutlich gestiegener Benzinpreise zu, die Kernrate verringerte sich im Jahresvergleich aber von 4,7 Prozent im Juli auf 4,3 Prozent, wobei sie aber auf Monatssicht einen Tick stärker stieg als erwartet. Die Daten dürften der US-Notenbank den Weg für unveränderte Zinsen auf der in der kommenden Woche anstehenden Sitzung freimachen, hieß es. Allerdings wird eine Zinserhöhung auf der folgenden Sitzung im November weiter für möglich gehalten. American Airlines sackten um 5,7 Prozent ab. Die Fluggesellschaft hatte ihre Gewinnprognose gesenkt. Daneben warnten die beiden Billigflieger Frontier Group (-9,2%) und Spirit Airlines (-6,3%) vor einem rückläufigen Passagieraufkommen im Herbst. Moderna rückten 3,2 Prozent vor. In einer Studie war festgestellt worden, dass eine experimentelle Grippeimpfung mehr Antikörper erzeugt als bereits zugelassene Impfstoffe. Apple (-1,2%) litten darunter, dass in Frankreich ein Rückruf des älteren Modells iPhone 12 droht. T-Mobile US (+1%) übernimmt vom US-Kabel- und Unterhaltungskonzern Comcast (unverändert) für einen Milliardenbetrag Mobilfunk-Frequenzen.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,99 -4,2 5,04 57,5 5 Jahre 4,40 -3,0 4,43 40,3 7 Jahre 4,35 -3,2 4,38 37,5 10 Jahre 4,26 -2,5 4,28 37,9 30 Jahre 4,35 -0,6 4,35 37,5

Am Anleihemarkt sanken die Renditen, nachdem am Zinsterminmarkt die Erwartung einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank in der kommenden Woche auf nur noch 3 Prozent gesunken war nach den Verbraucherpreisdaten.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:55 Uhr % YTD EUR/USD 1,0747 +0,2% 1,0730 1,0746 +0,4% EUR/JPY 158,14 +0,0% 158,12 158,25 +12,7% EUR/GBP 0,8600 +0,1% 0,8591 0,8619 -2,8% GBP/USD 1,2497 +0,1% 1,2489 1,2469 +3,3% USD/JPY 147,14 -0,2% 147,37 147,28 +12,2% USD/KRW 1.325,01 -1,0% 1.338,11 1.328,69 +5,0% USD/CNY 7,2741 +1,4% 7,1705 7,2848 +5,4% USD/CNH 7,2772 +0,1% 7,2718 7,2871 +5,0% USD/HKD 7,8266 +0,0% 7,8265 7,8262 +0,2% AUD/USD 0,6439 +0,3% 0,6420 0,6413 -5,5% NZD/USD 0,5933 +0,3% 0,5918 0,5902 -6,6% Bitcoin BTC/USD 26.245,12 +0,5% 26.245,12 25.854,96 +58,1%

Der Dollar zeigte sich nach der Veröffentlichung der Verbraucherpreise gut behauptet. Der Dollarindex stieg um 0,1 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,10 88,52 +0,7% +0,58 +13,8% Brent/ICE 92,43 91,88 +0,6% +0,55 +12,6%

Die Ölpreise gaben nach den deutlichen Vortagesaufschlägen auf hohem Niveau leicht um knapp ein halbes Prozent nach. Auf die Preise drückte auch, dass die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche wider Erwartungen kräftig gestiegen waren.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.908,39 1.908,33 +0,0% +0,05 +4,6% Silber (Spot) 22,67 22,88 -0,9% -0,21 -5,4% Platin (Spot) 905,25 905,00 +0,0% +0,25 -15,2% Kupfer-Future 3,81 3,79 +0,5% +0,02 +0,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab in Reaktion auf die Inflationsdaten leicht nach; die Feinunze ermäßigte sich um 0,2 Prozent auf 1.910 Dollar. Die Daten hätten wenig Klarheit über den weiteren Kurs der Fed gebracht, sagte Han Tan, Chef-Marktanalyst bei Exinity. Die leicht gestiegene Kerninflation könnte "Wetten auf eine weitere Fed-Zinserhöhung am Leben erhalten" und damit den Goldpreis bremsen.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

INNENPOLITIK USA

Das Weiße Haus hat das von den oppositionellen Republikanern angestrebte Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Joe Biden erneut scharf kritisiert und die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. "Der Präsident hat nichts falsch gemacht", sagte Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre. Die Republikaner hätten keinerlei Beweise für ein Fehlverhalten des Präsidenten vorgebracht und erhöben "haltlose Anschuldigungen". Die Konservativen werfen dem Präsidenten vor, in umstrittene Auslandsgeschäfte seines Sohnes Hunter verstrickt gewesen zu sein.

RUSSLAND/NORDKOREA

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nordkoreanischen Angaben zufolge eine Einladung von Diktator Kim Jong Un nach Nordkorea angenommen. Russland bot demnach seinerseits Nordkorea an, erstmals einen Nordkoreaner ins All zu schicken. Putin betonte bei dem Treffen, dass eine militärische Zusammenarbeit "möglich" sei, US-Regierungsvertreter und Politikexperten sehen die Entwicklung mit Sorge. Japan warnte indes, dass Waffengeschäfte zwischen beiden Ländern gegen eine UN-Resolution verstoßen würden.

KONJUNKTUR JAPAN

Maschinenbauaufträge Kern Juli -1,1% (PROG: -0,2%) gg Vm

Maschinenbauaufträge Kern Juli -13,0% gg Vj

US-AUTOMOBILBRANCHE

Die US-Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) ist nach Aussage ihres Vorsitzenden bei den Verhandlungen mit den Autokonzernen in Detroit über einen neuen Tarifvertrag von einem Ergebnis noch weit entfernt. Die UAW bereitet Streiks in ausgewählten Fabriken vor, wenn die Verträge am späten Donnerstag auslaufen.

NIKOLA

Der Lastwagenhersteller will Ende des Monats mit dem Verkauf seiner Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw beginnen. Nikola-CEO Steve Girsky sagte, man plane die Auslieferung für Ende September und Anfang Oktober.

SOFTBANK/ARM

Der Chip-Designer Arm gibt die Aktien beim weltgrößten Börsengang des Jahres am oberen Rand der Preisspanne aus: Die Papiere werden zu je 51 US-Dollar ausgegeben. Arm wird damit mit rund 54,5 Milliarden Dollar bewertet. Die Preisspanne lag zwischen 47 und 51 Dollar. Softbank, der einzige Verkäufer im Rahmen des Angebots, wird rund 5 Milliarden Dollar einnehmen.

