Börsentag auf einen Blick Aktien: Abwarten vor der EZB-Sitzung DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der Dax dürfte am Donnerstag etwas höher in den Tag der Leitzinsentscheidung in der Eurozone starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 15 700 Punkte. Am Mittwoch war der Dax zeitweise bis auf 15 564 Punkte gefallen, hatte sich dann aber gefangen. Daten zur US-Inflation hatten die ...

