Pyrum hat ein ökologisch und ökonomisch sinnvolles Verfahren für das Altreifen-Recycling entwickelt und will damit die Expansion im In- und Ausland weiter fortsetzen. So melden die Saarländer heute, dass man nun auch in Griechenland ein neues Werk errichten will. Zu diesem Zweck hat Pyrum bereits Gespräche mit Thermo Lysi SA aufgenommen.Auf der Homepage schreibt Pyrum: "Pyrum hat sich bereit erklärt, alle erforderlichen Planungen durchzuführen, die für die Erteilung der nach griechischem Recht erforderlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...