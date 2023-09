Der Konsumgüterhersteller Colgate-Palmolive Co. (ISIN: US1941621039, NYSE: CL) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 48 US-Cents ausschütten. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 15. November 2023 (Record day: 23. Oktober 2023). Im März 2023 wurde die Dividende um 2,1 Prozent erhöht. Nach Firmenangaben hat das Unternehmen damit die letzten 61 Jahre seine Dividende ununterbrochen erhöht. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,92 ...

