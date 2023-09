Westoverledingen (ots) -Es ist soweit: Die erste Weinlese reifer Trauben, bei den mit schweißtreibender Pionierarbeit vor zwei Jahren gepflanzten Weinstöcken auf dem ostfriesischen Weinfeldberg Wilder Fang, steht an. Prof. Dr. Torsten Oltmanns, Initiator und Vorstand der Ersten Ostfriesischen Winzergenossenschaft (1. OWG), sieht mit Freude diesem Ereignis entgegen: "Trotz der typischen, für den Weinanbau eher schwierigen Wetterbedingungen - viel Sonne und einige ordentliche Stürme - hier in Ostfriesland, sind die Trauben gut und reichhaltig gereift. Mit einem Öchslegrad von 85 können wir eine gute Qualität des ersten ostfriesischen Weines erwarten". Im Frühjahr nächsten Jahres können dann die Ostfriesinnen und Ostfriesen sowie die Urlauber den ersten, regionalen Wein geniessen.Am Samstag, den 16. September 2023, 11:30 Uhr, Am Wilderfang 9, OT Breinermoor, 26810 Westoverledingen, wird Oltmanns gemeinsam mit der Winzerin und Önologin Angelina Schmücker, den Weinbauern Thekla und Reiner Schulte sowie weiteren 15 GenossInnen die erste Weinlese der Sorten Solaris und Souvignier Gris durchführen um damit den ersten Wein nach über 150 Jahren auf Ostfriesland selbst herzustellen.Dazu laden wir Sie herzlich ein.Ablauf Pressetermin11:30 Uhr:+ Begrüßung: Prof. Dr. Torsten Oltmanns, Vorstand 1. OWG+ Statement zum ökologischen Weinbau auf Ostfriesland: Angelina Schmücker, Winzerin+ im Anschluss Fototermin und Zeit für Interviews mit den GenossInnenHintergrund:2017 wurde auf Initiative von Oltmanns und unter der fachkundigen Leitung von Schmücker mit weiteren Wein- und Ostfriesland-Liebhaber die Erste Ostfriesische Weingenossenschaft eG i.G. gegründet. Heute engagieren sich bereits 55 GenossInnen aus der Region und ganz Deutschland mit dem Ziel, sowohl den Weinbau nach 150 Jahren wieder zu beleben, sowie die Region zwischen Ems und Nordsee bekannter und attraktiver zu machen. Im Mai 2021 pflanzten sie auf dem rund ein Hektar großen "Weinfeldberg", der als eigenständiges Ökosystem fungiert, 4.450 Weinstöcke, davon sind 3.115 Solaris- und 1.335 Souvignier Gris-Reben. Mit großer Sorgfalt arbeiten die GenossenschaftlerInnen mit biologischen und ausgeklügelten präventiven Maßnahmen, wie zum Beispiel eine natürliche Sommer- und Winterbegrünung, um die notwendigen Nährstoffe auf natürliche Art und Weise bereitzustellen.FACT SHEET1. Ostfriesische Winzergenossenschaft eG i.G.Weinberg: Wilderfang 9OT Breinermoor26810 WestoverledingenGröße Weinberg: 1 haAnzahl Reben: 4450 Stück, 3115 Solaris/1335 Souvignier GrisWeinreben: Solaris & Souvignier Gris/ Pilzresistente Sorten (PIWI)Pressekontakt:Vorstand & Presse:Karina JostE-Mail: karina.jost@erste-owg.deTelefon: 0172/6427234www.erste-owg.deSoziale Medien: @ersteowg (Instagram)Erste Ostfriesische Winzergenossenschaft (Facebook)Original-Content von: Erste Ostfriesische Winzergenossenschaft eG i. G., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171801/5602624