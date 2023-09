Unterföhring (ots) -"Das große Backen" schmeckt den Zuschauer:innen immer besser: Mit einem Marktanteil von 9,3 Prozent in der SAT.1-Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer:innen erzielt die dritte Folge einen Staffelbestwert. Bei den jungen Zuschauer:innen erreicht Deutschlands erfolgreichste Backshow 11,2 Prozent Marktanteil, insgesamt schalten 3,63 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 Jahre) ein.Während Tom zum zweiten Mal in Folge als "Bäcker der Woche" überzeugen konnte, musste Sabine im Backzelt Abschied nehmen. Erika, Isabel, Katharina, Monika, Sandra, Theodor, Thomas und Tom backen am nächsten Mittwoch weiter um den Goldenen Cupcake, das eigene Backbuch und 10.000 Euro."Das große Backen" - mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment | Business IntelligenceErstellt: 14.09.2023 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Christiane MaskeCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: christiane.maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5602633