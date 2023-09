Barcelona wird vom 24. bis 26. Oktober die größte Blockchain-Veranstaltung Europas ausrichten. Mit 5.000 erwarteten Delegierten und 300 Rednern wird es die größte Blockchain-Veranstaltung in Europa im 2. Halbjahr 2023 sein und die größte European Blockchain Convention seit Beginn der Veranstaltungsreihe im Jahr 2018.

From right to left: Ambre Soubiran (Kaiko), Robby Yung (Animoca Brands), Nathalie Oestmann (Outlier Ventures), John Woods (Algorand), Shannon Snow (World of Women), and Lars Bakke Krogvig (Nansen) will take the stage to share their insights of the industry and explore the most promising trends for the following months. (Photo: Business Wire)