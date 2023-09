Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Anleger am Donnerstag vor dem Leitzinsentscheid der EZB am Nachmittag in Geduld üben. Für den DAX zeichnet sich zum Handelsstart ein leichtes Plus von 0,2 Prozent auf 15.682 Zähler ab. Dennoch dürfte die Nervosität hoch bleiben. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen beeinflussen:1. EZB-ZinsentscheidMit Blick auf die Leitzinsentscheidung der Europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...