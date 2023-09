© Foto: Frank Rumpenhorst - dpa



Mit dem Zinsentscheid der EZB und wichtigen US-Daten stehen wichtige Eckpunkte für die weitere Entwicklung der Börsen heute an. Was zu erwarten ist.

Vor der Leitzinsentscheidung der EZB am frühen Nachmittag herrscht sowohl unter Fachleuten als auch an den Finanzmärkten große Uneinigkeit darüber, wie die Notenbanker sich entscheiden werden. Werden sie ihren Kampf gegen die Inflation mit einer erneuten Anhebung der Leitzinsen fortsetzen oder halten sie erstmals seit Beginn der Zinsstraffung im Sommer 2022 still?

Durchwachsene Vorgaben kommen aus den USA, wo die großen Leitindies am Mittwoch ohne eine einheitliche Richtung aus dem Handel gegangen sind. Während der Dow-Index leicht nachgab, verzeichneten S&P 500 und Nasdaq Gewinne. Für Verunsicherung hatten die Inflationsdaten gesorgt. Die von der US-Notenbank viel beachtete Kernrate, die die schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelpreise ausklammert, sank aber wie erwartet auf 4,3 von 4,7 Prozent im Juli. Marktteilnehmer sehen dies an Zeichen dafür, dass die Fed eine Zinspause einlegen kann.

Mit Blick auf die heutige Entscheidung der EZB waren die Aussichten selten so unklar wie diesmal, sagt Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners. "Die Börsen sehen die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Zinsschrittes bei 66 Prozent", erläutert er. Bei ihrer Entscheidung werde die EZB viele Parameter berücksichtigen. "Besonders wichtig sind sicherlich die Inflationserwartung und die Frage, ob die bisherigen Zinsschritte schon voll wirken beziehungsweise bis wann diese ihre volle Wirkung entfalten werden."

Mit Spannung werden jedoch auch die Aussagen der Währungshüter zum weiteren Vorgehen bei ihren Anleihekaufprogrammen erwartet. Sollte die EZB die in den vergangenen Jahren angehäuften Bond-Berge schneller als erwartet abbauen, wäre dies "eine alternative Möglichkeit zur Straffung ihrer Geldpolitik", erläutert Altmann. Die Zinsentscheidung der EZB steht um 14:30 Uhr an, die Pressekonferenz mit Erläuterungen und Aussagen zum künftigen Vorgehen folgt um 14:45 Uhr.

"Möglicherweise ist die heutige Zinsentscheidung ja das Event, das für die kommenden Wochen oder gar Monate über die Börsenrichtung entscheidet", sagt Altmann. Aus den USA kommen heute zudem neueste Zahlen vom Arbeitsmarkt (Woche), zum Einzelhandelsumsatz (August) und zu den Erzeugerpreisen (August).

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion

